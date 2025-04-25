我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

Yelp百大家庭友善餐廳 洛、橙縣3家入選

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nine Seafood Restaurant的海鮮特餐。（Nine Seafood Restaurant網站）
Nine Seafood Restaurant的海鮮特餐。（Nine Seafood Restaurant網站）

全家大小想要一起吃頓好料，但又擔心小孩吵鬧？Yelp最近公布「2025年百大家庭友善餐廳」（Top 100 Family Friendly Restaurants in 2025），橙縣新港灘（Newport Beach）、洛杉磯縣瓦倫西亞（Valencia）與喜瑞都（Cerritos）各有一家入選，附近的民眾不妨參考。

Yelp強調，入選餐廳都非常瞭解年幼客人的需求，也多半會另備兒童菜單，除了幼兒餐椅，還會提供很多能夠吸引注意力的小道具。這些入選的餐廳都經過核對，以總評比數與提及「家庭友善」（family friendly）的比例。

全美第11名的是新港灘的「Sgt. Pepperoni's Pizza」。網站介紹，他們自1976年就提供和平、愛與披薩，店內除了有多台大螢幕，還有小孩的遊樂場與戶外區。內部裝潢基於披頭四的音樂，可以讓成人也有Happy Hour，因為Sgt. Pepperoni's不只是餐廳，還重視當地經驗。

Sgt. Pepperoni的部分餐點。（Sgt. Pepperoni網站）
Sgt. Pepperoni的部分餐點。（Sgt. Pepperoni網站）

第31名是瓦倫西亞的「The Local Pub & Grill」。網站介紹，提供手工啤酒、雞尾酒與可口的前菜，不只家人朋友喜歡，連小孩都愛，還能邊吃邊看球賽，因為店內設有多個大螢幕。另外，巴伐利亞風的椒鹽捲餅、醃黃瓜與培根包蘆筍會在正餐前提供，不論室內戶外用餐都開心。

The Local Pub & Grill的餐點。（The Local Pub ...
The Local Pub & Grill的餐點。（The Local Pub & Grill網站）
The Local Pub & Grill室內戶外皆可用餐。（The Local...
The Local Pub & Grill室內戶外皆可用餐。（The Local Pub & Grill網站）

第48名是喜瑞都的「Nine Seafood Restaurant」。他們融合墨西哥風與泰式餐點，還有特製的海鮮大餐，用餐環境輕鬆舒服，假鯊魚頭、漁網、舵輪與千奇百怪的捕魚用具。Yelp上最受好評的是海鮮煲，署名「Dojo A.」的客人就說，「哇！這是我到現在吃過最豐盛的最棒的海鮮煲」。

Yelp百大名單的第一名是德州休士頓的「Little Matt's」，第二是亞利桑納州吉伯特（Gilbert）的「Joe's Farm Grill」，第三是科羅拉多州丹佛的「Esters Virginia Village」。

Sgt. Pepperoni的部分餐點。（Sgt. Pepperoni網站）
Sgt. Pepperoni的部分餐點。（Sgt. Pepperoni網站）
The Local Pub & Grill的餐點。（The Local Pub ...
The Local Pub & Grill的餐點。（The Local Pub & Grill網站）
The Local Pub & Grill室內戶外皆可用餐。（The Local...
The Local Pub & Grill室內戶外皆可用餐。（The Local Pub & Grill網站）

喜瑞都 墨西哥 德州

上一則

話劇「智能媽媽」 5月3日登場

下一則

LAX╱捷運交通中心 6╱6開放

延伸閱讀

橙縣法官殺妻案 二審裁決謀殺罪成 臨40年至終身囚禁

橙縣法官殺妻案 二審裁決謀殺罪成 臨40年至終身囚禁
嚴長壽公益演講人生的兩座山 4月30日洛杉磯、5月7日橙縣

嚴長壽公益演講人生的兩座山 4月30日洛杉磯、5月7日橙縣
橙縣LV店遭竊 賊分駕3車逃離

橙縣LV店遭竊 賊分駕3車逃離
南加橙縣LV店遭竊 匪分駕3車 逃離警追捕

南加橙縣LV店遭竊 匪分駕3車 逃離警追捕
橙縣規模最大 大華超市分店開幕 亞洲食材多

橙縣規模最大 大華超市分店開幕 亞洲食材多
FASCA橙縣台灣傳統周 青年文化大使先暖身

FASCA橙縣台灣傳統周 青年文化大使先暖身

熱門新聞

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話