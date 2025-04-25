Yelp百大家庭友善餐廳 洛、橙縣3家入選

Nine Seafood Restaurant的海鮮特餐。（Nine Seafood Restaurant網站）

全家大小想要一起吃頓好料，但又擔心小孩吵鬧？Yelp最近公布「2025年百大家庭友善餐廳」（Top 100 Family Friendly Restaurants in 2025），橙縣新港灘（Newport Beach）、洛杉磯縣瓦倫西亞（Valencia）與喜瑞都 （Cerritos）各有一家入選，附近的民眾不妨參考。

Yelp強調，入選餐廳都非常瞭解年幼客人的需求，也多半會另備兒童菜單，除了幼兒餐椅，還會提供很多能夠吸引注意力的小道具。這些入選的餐廳都經過核對，以總評比數與提及「家庭友善」（family friendly）的比例。

全美第11名的是新港灘的「Sgt. Pepperoni's Pizza」。網站介紹，他們自1976年就提供和平、愛與披薩，店內除了有多台大螢幕，還有小孩的遊樂場與戶外區。內部裝潢基於披頭四的音樂，可以讓成人也有Happy Hour，因為Sgt. Pepperoni's不只是餐廳，還重視當地經驗。 Sgt. Pepperoni的部分餐點。（Sgt. Pepperoni網站）

第31名是瓦倫西亞的「The Local Pub & Grill」。網站介紹，提供手工啤酒、雞尾酒與可口的前菜，不只家人朋友喜歡，連小孩都愛，還能邊吃邊看球賽，因為店內設有多個大螢幕。另外，巴伐利亞風的椒鹽捲餅、醃黃瓜與培根包蘆筍會在正餐前提供，不論室內戶外用餐都開心。 The Local Pub & Grill的餐點。（The Local Pub & Grill網站） The Local Pub & Grill室內戶外皆可用餐。（The Local Pub & Grill網站）

第48名是喜瑞都的「Nine Seafood Restaurant」。他們融合墨西哥 風與泰式餐點，還有特製的海鮮大餐，用餐環境輕鬆舒服，假鯊魚頭、漁網、舵輪與千奇百怪的捕魚用具。Yelp上最受好評的是海鮮煲，署名「Dojo A.」的客人就說，「哇！這是我到現在吃過最豐盛的最棒的海鮮煲」。