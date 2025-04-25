LAX╱捷運交通中心 6╱6開放

洛杉磯國際機場（LAX）宣布連通機場和大都會捷運之間的機場捷運交通中心將於6月6日開放。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）24日宣布連通機場和大都會 捷運之間的洛杉磯國際機場╱捷運交通中心將於6月6日開放，整個系統預計將於2026年初趕在世界盃和2028年奧運會前開通。

據洛杉磯時報，捷運董事會主席韓珍妮（Janice Hahn）24日宣布這一消息，她表示，在Aviation大道和第96街的車站將連接捷運K線和C線，並最終連接LAX的自動旅客捷運系統，該旅客捷運系統目前還在建設中。當捷運系統最終開通時，LAX將成為一個國際機場，可通過捷運將航廈內的旅客與世界各地聯繫起來。

大多數大城市都有直達輕軌，LAX的缺陷一直讓世界各地的旅客感到不便。原因很多，其中包括機場官員對停車利潤損失的擔憂、聯邦航空管理局的反對及對納稅人資金的利益競爭。2014年，這場辯論再次展開，最終機場旅客捷運連接計畫獲得批准。

機場捷運交通中心預算為9億美元，將包括一個配備電動公車基礎設施的16個停車位的公車站、一個自行車樞紐和一個上下客區，這可幫助旅客開機場交通擁堵的馬蹄形環路。在捷運列車開通前，旅客仍可繼續搭乘巴士往返機場。

機場捷運系統一旦建設完成且高架列車投入運行，從市中心前往機場的旅客能夠乘坐A線換乘C線或E線換乘K線，然後乘坐自動人行道上樓前往機場航廈。其他地區的旅客，包括麗浪多灘（Redondo Beach）、紐瓦克、 Leimert Park和英格伍（Inglewood）的居民，只需一趟捷運和自動人行道就可到達機場，在巴沙迪那和長堤的居民需要搭乘兩次捷運，而好萊塢或環球影城的旅客需要乘坐三趟捷運才能到達機場。

機場官員表示，機場捷運將全天候運行，在上午9點至晚上11點的高峰時段是每兩分鐘一班，從始發站到終點站全程只需不到10分鐘。

LAX機場正在進行耗資300億美元的大修。交通專家、捷運和機場官員認為，捷運的連接將提供無縫進出機場的路徑，並將緩解旅客和在機場數千名員工的交通擁堵問題。