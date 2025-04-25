模擬飛機緊急事件 LAX全面應變演習
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洛杉磯世界機場公司（LAWA）日前在洛杉磯國際機場（LAX）成功進行三年一次的全面緊急應變演習。此次演習名為AIREX，模擬飛機緊急事件，測試機場的緊急計畫和營運準備情況，滿足聯邦航空管理署（FAA）的要求。
現場有超過400名參與者齊聚在AIREX2025項目，以應對模擬飛機緊急情況，其中包括急救人員、執法人員、航空公司人員、機場工作人員和扮演乘客的義工。演習持續三個小時，在LAX航道博物館舉行，參與者展現協調、溝通和緊急應變能力。觀察員包括來自航空公司、機場、州和地方機構的數十名利益相關者，及國務院、聯邦調查局和澳洲、加拿大、墨西哥和紐西蘭總領事館的代表。
洛杉磯世界機場首席營運和維護官Doug Webster表示，旅客、員工、航空公司合作夥伴和整個機場社區的安全是LAX首要任務，像AIREX這樣的演習對於保持機場營運準備至關重要。LAX每三年舉行一次演習，匯集機場的應急管理和空側營運團隊、世界一流的緊急應變人員和營運團隊、透過這些協作，將繼續加強協調，發現改進機會，並確保LAX隨時準備著，有效應對機場可能出現的任何緊急情況。
AIREX 2025演習評估多項緊急應變功能，包括統一指揮的建立、消防、救援行動、受傷旅客分類及各緊急應變機構之間的協調。這次演習有超過150名義工參與，他們扮演旅客，並在身上化妝逼真的傷勢。參加AIREX 2025演習的組織包括洛杉磯世界機場管理局、洛杉磯消防局、洛杉磯機場警察局、洛杉磯縣驗屍官辦公室、聯邦調查局、運輸安全管理局和美國海關暨邊境保護局。
聯邦航空管理署要求洛杉磯機場管理局至少每三年進行一次未經排練的全面緊急演習。洛杉磯機場管理局官員將利用演習期間收集的資訊，進一步改善LAX的緊急應變計畫。
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