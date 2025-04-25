模擬飛機緊急事件 LAX全面應變演習

洛杉磯世界機場公司 (LAWA) 日前在洛杉磯國際機場 (LAX) 成功進行三年一次的全面緊急應變演習。（LAX提供）

洛杉磯世界機場公司（LAWA）日前在洛杉磯國際機場 （LAX ）成功進行三年一次的全面緊急應變演習。此次演習名為AIREX，模擬飛機緊急事件，測試機場的緊急計畫和營運準備情況，滿足聯邦航空管理署（FAA）的要求。

現場有超過400名參與者齊聚在AIREX2025項目，以應對模擬飛機緊急情況，其中包括急救人員、執法人員、航空公司人員、機場工作人員和扮演乘客的義工。演習持續三個小時，在LAX航道博物館舉行，參與者展現協調、溝通和緊急應變能力。觀察員包括來自航空公司、機場、州和地方機構的數十名利益相關者，及國務院 、聯邦調查局和澳洲、加拿大、墨西哥和紐西蘭總領事館的代表。

洛杉磯世界機場首席營運和維護官Doug Webster表示，旅客、員工、航空公司合作夥伴和整個機場社區的安全是LAX首要任務，像AIREX這樣的演習對於保持機場營運準備至關重要。LAX每三年舉行一次演習，匯集機場的應急管理和空側營運團隊、世界一流的緊急應變人員和營運團隊、透過這些協作，將繼續加強協調，發現改進機會，並確保LAX隨時準備著，有效應對機場可能出現的任何緊急情況。

AIREX 2025演習評估多項緊急應變功能，包括統一指揮的建立、消防、救援行動、受傷旅客分類及各緊急應變機構之間的協調。這次演習有超過150名義工參與，他們扮演旅客，並在身上化妝逼真的傷勢。參加AIREX 2025演習的組織包括洛杉磯世界機場管理局、洛杉磯消防局、洛杉磯機場警察局、洛杉磯縣驗屍官辦公室、聯邦調查局、運輸安全管理局和美國海關暨邊境保護局。