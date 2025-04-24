仁愛醫院護理師抗議人力不足
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阿罕布拉市仁愛醫院（Alhambra Hospital Medical Center）的數名護理師（RN）在護理師工會的領導下，23日清晨在該醫院門外舉辦信息糾察活動（information picket），抗議該醫院人手不足，導致護理師工作繁重，並爭取一個公平的合同。
該醫院華裔護理師Ashley表示，她在該醫院工作一年時間，醫院沒有足夠的護理師助理（Certified Nurse Assistant），導致護理師要幹所有的活。Ashley說，在沒有助理的情況下，護理師要照顧病人的方方面面，甚至連中午吃飯的時間都沒有。她所在的科室雖然沒有超出加州法律規定的護士與病人一比四的比例，但因常常缺乏助理，護理師的工作十分繁重。Ashley稱，該醫院的亞裔護理師非常多。
根據加州護理師協會（California Nurses Association）以及全國護理師工會（National Nurses United）發布的信息，本次信息糾察活動並非罷工，是護理師們利用工作之餘的時間舉行的，不會影響醫院的正常運營。2024年8月起，仁愛醫院與護理師之間就新合同內容進行磋商，至今仍未有實質進展。目前的合同在今年3月31日就到期了。
加州護理師協會成員中約170名護理師在仁愛醫院工作。
截至發稿時間，仁愛醫院尚未回覆本報的置評要求。
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