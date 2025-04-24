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Home Depot十多名臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛杉磯訊
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Home Depot 22日遭聯邦特工突襲，十多名臨時工被抓。（KTLA5電視台）
Home Depot 22日遭聯邦特工突襲，十多名臨時工被抓。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）家得寶（Home Depot）商店，22日遭到聯邦特工突襲，十多名臨時工被抓捕。這起事件引發人們的擔憂和憤怒，一名目擊者痛哭表示，「我們來這裡只是為了養活自己和家庭。」

據KTLA5、ABC等多家媒體報導，事發後，當地移民權益倡導者在商店外舉行示威，抗議針對「無辜平民」的執法行為。一位發言人指出，人們不應該生活在這樣的恐懼中。波莫那經濟機會中心（Pomona Economic Opportunity Center）工人權利主管Alexis Teodoro表示，22日上午8時30分至9時30分之間，邊境巡邏隊（Border Patrol）特工駕駛幾部車輛出現在家得寶附近，他們從兩個入口包圍商店，當場拘捕約15至20名臨時工。

現場視頻顯示，疑似邊境巡邏隊的車輛包圍家得寶停車場，圍捕了這些工人，並押送至一個未公開的地點。一位名叫Carlos的男子目擊襲擊過程，他用西班牙語描述當時場景，「我來到這裡，看到這一幕就哭了，眼淚止不住流下來。我們是人，來這裡只是為了養活自己，維持家庭。」

對於此次大規模抓捕行動，全國日工組織網路（National Day Laborer Organizing Network）律師Jessica Bansal指出，「做日工並不是什麼罪行，我們要問，邊境巡邏隊逮捕這些人時掌握了哪些資訊？」

同一天早上，波莫那Holt Avenue附近一家理髮店，理髮師Miguel Majin的父親也在沒有任何預警的情況下，被特工拘留。監控顯示，Majin的父親來到這家經營20年的理髮店，他剛下車準備開門，一輛貨車和SUV車迅速將他包圍，幾名全副武裝的特工拿著槍逼近，並帶走他。Majin控訴道，他們用槍指著父親實施逮捕，這種武力完全沒必要，「我父親不是罪犯，他有產業，依法納稅。」

Majin不知道父親被帶去哪裡，他證實父親曾在21世紀初被驅逐出境，「特工正在驅逐罪犯，但我的父親不是罪犯，我認為發生這樣的事不公平。」

洛縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）發表聲明稱，當天早上接到社區通報，立即指示洛縣移民事務辦公室與波莫那日工中心（Pomona Day Labor Center）聯繫，確保受影響者獲得支持。洛縣政委員會上周批准為RepresentLA項目追加550萬美元撥款，該項目專為移民群體提供法律援助。蘇麗絲表示，盡管事態仍在發展，但她重申保障所有居民，無論其移民身分如何，都能知曉並行使憲法賦予的權利。

目前尚不清楚參與波莫那抓捕行動的具體機構。國土安全部及ICE發言人表示，兩個機構均未參與家得寶突襲行動。媒體已就該事件聯繫海關暨邊境保護局（Customs an Border Protection），尚在等待回應。波莫那警局稱，該部門不執行移民執法，並沒有參與家得寶拘留行動，事先也並不知道。無證工人權益倡導者敦促突襲中被捕者的家人，聯繫他們尋求幫助，聯繫電話為 909-361-4588。

人們示威抗議針對「無辜平民」的執法行為。（KTLA5電視台）
人們示威抗議針對「無辜平民」的執法行為。（KTLA5電視台）
理髮師被全副武裝的特工拿著槍逮捕。（KTLA5電視台）
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移民 邊境 洛縣

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