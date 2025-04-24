26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝

第36屆海華音樂季南加州合唱團聯合演唱會，將於26日舉行。（主辦方提供）

第36屆海華音樂季南加州 合唱團聯合演唱會將於26日在Performing Arts Center of Baldwin Park登場，匯集18個優秀合唱團體接力獻藝。今年新加入洛杉磯 歌劇藝術中心與千橡之聲兩團，為活動增添新氣象。演出曲目橫跨中外經典與台語鄉音，展現南加 州華人社區音樂文化的深厚底蘊與多元特色。

洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍指出，首次參與南加州合唱聯演，對僑界活躍與活動多元留下深刻印象，未來將持續出席、支持僑團演出，以實際行動表達對僑社的關心與熱情。

南加州合唱嘉年華為僑界年度音樂盛事，由海華基金會主辦，每年春季舉行。基金會長年致力凝聚僑社力量、推廣音樂藝術，打造出優質的文化交流平台。此次所有參演團體皆來自南加州各地，多數歷史悠久，實力堅強，聲譽卓著。

上午場演出團體包括：洛杉磯男聲合唱團、聽竹女聲合唱團、大專合唱團、揚聲合唱團、西洋紅合唱團、台大校友合唱團、吾風合聲合唱團、福智讚頌團與樂音合唱團。

下午場則由華藝合唱團、陽光合唱團、華夏合唱團、華音合唱團、洛杉磯歌劇藝術中心、瑞聲合唱團、愛之聲合唱團、洛杉磯女聲樂坊與大內歌者登台，帶來風格各異的精采演出，呈現豐富多元的音樂饗宴。

海華基金會會長彭美杏誠摯邀請南加州僑界音樂愛好者踴躍出席，共賞這場年度音樂盛宴。活動洽詢電話：562-500-5882，電郵：[email protected]。