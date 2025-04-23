洛市預算缺口10億 擬裁撤1600職位

貝斯表示，此次預算案雖含裁員措施，但這是在面對嚴峻財政挑戰下「不得不做出的決定」。（取自ABC7電視新聞畫面）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）15日公布2025至2026財政年度市政預算案，總額達139億美元。據ABC7電視台報導，面對近10億美元赤字，市府擬裁撤超過1600個職位，並合併四個部門減少支出。儘管預算緊縮，但整體預算仍較前一年度增加8.2%，努力維持公共服務。

財政壓力主因包括賠償支出飆升、勞動合約成本增加與稅收不如預期。洛市行政官員薩博（Matt Szabo）指出，市府往年平均承擔約1億美元責任賠償，本年度暴增至3億美元；新勞動合約也增加2億5900萬美元支出。稅收方面，營業稅與銷售稅增幅趨緩，財產稅占市府收入35%。普通基金收入預估為80億美元，低於原先預期的81億4000萬美元。

市政行政辦公室指出，裁員波及31個市府單位，涵蓋一般、特殊與撥款資助職位。交通部門裁撤逾400職位，洛杉磯警察局（LAPD）裁減403名文職人員。其他部門包括：規畫部門減少197人、節省約1億7191萬美元；一般服務部門裁減222人、節省1億5822萬美元；人事部門削減122人、節省1億503萬美元；資訊科技部門裁86人、節省8147萬美元；動物服務部門減111人、節省6378萬美元。

儘管部分部門預算縮減，消防部門預算反增約1億370萬美元，並增設227個職位；警察局營運預算增加610萬美元，總額接近20億美元，顯示市府仍重視公共安全與應變能力。

貝斯表示，裁員為必要之舉，並強調未來將改革官僚體系、提升效率與重建民眾信任。代表逾1萬名市府勞工的洛杉磯市服務業僱員國際工會（SEIU）第721分會主席葛林（David Green）批評裁員計畫，強調應審查預算流向，不應以此為解雇藉口。

對於無家可歸者問題，市府將重新檢視政策與資金配置。洛杉磯縣縣政委員會已決議成立縣級機構接手相關服務，預定2026年1月1日上路，並將資金自洛杉磯遊民 服務局（LAHSA）轉出。該局過去因效率與透明度問題屢遭批評。貝斯也提及寶馬山花園（Pacific Palisades）野火災後重建進展順利，當地遊民與暴力事件明顯下降。