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從老店到網紅品牌 羅斯密71歲廣場新店接連進駐

記者張宏/羅斯密報導
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位於羅斯密山谷大道的8450號Empire Commercial Center Valley不僅有屹立三十多年的老店，也有新鮮網紅品牌接連進駐。（記者張宏／攝影）
位於羅斯密山谷大道的8450號Empire Commercial Center Valley不僅有屹立三十多年的老店，也有新鮮網紅品牌接連進駐。（記者張宏／攝影）

已有71年歷史的羅斯密購物中心（Empire Commercial Center Valley）煥發青春。該中心始建於1954年，現有屹立30多年的老店，也有新鮮網紅品牌接連進駐，一家三代人都能在這個亞洲料理聚集地找到心頭好。

位於山谷大道的Empire購物中心地處羅斯密市中心商圈，這裡不僅有「888海珍」和「吉榮烤鴨」等多年老店，也有近一兩年新開的越南美食「Golden Delight」、主打包子和肉夾饃的「谷巷里」，以及新開的泰國國民「ChaTraMue手標茶」等網紅店。

羅斯密居民Julia劉和朋友日前午餐後在ChaTraMue手標茶店前排隊買飲料，她說，這個區域可謂滿足不同美食和飲料需求，朋友是泰國華人，這是泰國國民品牌。他們之前都是去這家店的華埠分店喝，現在在家附近就能喝到，她最喜歡綠茶和玫瑰奶茶，朋友喜歡和他家的泰式酸梅紅茶和可可拿鐵黑糖珍珠，本來泰奶偏甜，但是這裡可選擇甜度比例，也有無糖飲品，適合各年齡層人群享用。

泰國80年老品牌「ChaTraMue手標茶」最近在這裡開設其洛杉磯第二家分店。（...
泰國80年老品牌「ChaTraMue手標茶」最近在這裡開設其洛杉磯第二家分店。（冉瑞宜提供）

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，羅斯密雖然是一個面積5.5平方公里的小城市，城市居民一半為亞裔，城市內有超過120家餐廳，涵蓋各國口味，尤其是Empire購物中心如今更是成為滿足一家三代人需求的美食聚集地。購物中心一邊是有30多年歷史的888海珍和南加華人區烤鴨排名第一的吉榮烤鴨店， 一轉角就成為年輕人的聚集地，有日本拉麵、素食餐廳、越南餐廳、中國麵點和泰國飲料店等，一家三代都有喜好的食物，涵蓋多種亞洲食物。

從左至右依次是前美西銀行分行副經理鄧淑婷、ChaTraMue手標茶新店經理Kry...
從左至右依次是前美西銀行分行副經理鄧淑婷、ChaTraMue手標茶新店經理Krystal Cao和羅斯密商會執行長冉瑞宜。（冉瑞宜提供）

她說，主打中國麵食的谷巷里和泰國80年老品牌ChaTraMue手標茶最近接連在這裡開業，像ChaTraMue手標茶是在這裡開設其洛杉磯第二家分店，開業當天有200多名客人早上8時就大排長龍，其中多為年輕人。羅斯密市長Maggie Clark和市議員勞朱嘉儀（Polly Low）及泰國貿易中心主任Niwat Hansaward也到場支持。市府歡迎商家進駐，而商會也會全力支持會員商家。目前商會有百餘名會員，疫情後城市內有一些新舖位出現，尤其需要商會幫助；包括開店前做創業輔導、和市府溝通申請的輔助工作，開店後還可幫其做市場營銷，這些都屬於會員福利。

泰國80年老品牌「ChaTraMue手標茶」最近在這裡開設其洛杉磯第二家分店。（...
泰國80年老品牌「ChaTraMue手標茶」最近在這裡開設其洛杉磯第二家分店。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是ChaTraMue手標茶新店經理Krystal Cao、羅斯密市議...
從左至右依次是ChaTraMue手標茶新店經理Krystal Cao、羅斯密市議員勞朱嘉儀、市長Maggie Clark和前美西銀行分行副經理鄧淑婷。（冉瑞宜提供）

商家為什麼選擇在這裡開店？ChaTraMue手標茶經理Krystal Cao表示，她從小在這裡長大，對城市充滿感情。當地有一定比例越南裔居民，飲食風格也更為多元，且該購物中心交通便利凝聚人氣。ChaTraMue創立於1945年，它從茶葉供應商到現在成為泰國知名度最高的手搖飲料店，在泰國隨處可見，連在台灣賣泰奶的飲料店特別都會用手標茶ChaTraMue包裝的茶葉。

Golden Dlight羅斯密店去年在這裡開業，老闆Nicole表示，他們主打越南風味料理，開在羅斯密最為合適，並且在傳統菜單中加入新創意，如石鍋河粉系列，周末還提供限量的家庭手工製作甜品，價格親民。

Golden Dlight一盤集合各類肉品和海鮮的拼盤價格不過20元上下，非常實...
Golden Dlight一盤集合各類肉品和海鮮的拼盤價格不過20元上下，非常實惠。（記者張宏／攝影）

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