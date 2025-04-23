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提升安全性、打擊逃票 洛杉磯多個地鐵站安裝新閘門

記者啟鉻／洛杉磯報導
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LA Metro宣布設立新式高閘門，打擊逃票行為。（KTLA電視台截圖）
LA Metro宣布設立新式高閘門，打擊逃票行為。（KTLA電視台截圖）

KTLA電視台報導，洛杉磯大都會交通局（LA Metro）近日宣布，為強化打擊逃票行為，將在多個車站安裝新型閘門。這項舉措目的提升安全性、減少逃票，並改善乘客的出行體驗。該項目總投資1530萬美元，由提案C（Proposition C）提供資金支持。

今年2月，LA Metro董事會批准為現有車站升級閘門計畫，並獲得資金支持。新閘門的高度，將增強對逃票行為的監控，包括防止「尾隨進站」或攀爬越過閘門等行為。此外，這些閘門還安裝動作感應器，能夠有效偵測並提醒工作人員，並配備電動機械鎖防止強行闖入。

根據LA Metro報告，這些新閘門最初在即將完工的洛杉磯國際機場／Metro交通轉運中心進行試點安裝，並取得良好成效。隨後，LA Metro決定將這項技術擴展至其它車站。目前，已有十個現有車站完成閘門升級，另有11個車站將要安裝新型閘門。

此外，為支持新閘門維護，LA Metro新增三個全職工程職位，包括監督工程師、資深工程師和首席軟體工程師，負責此項技術的維護與未來系統升級。

LA Metro表示，隨著新閘門的逐步部署，將有助提升乘客安全感，並進一步促進大家遵守付費規定，為洛杉磯地鐵系統打造更加高效、安全的交通環境。

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