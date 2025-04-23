河濱、聖伯納汀諾…內陸帝國9市 獲評加州宜居城市

內陸帝國九城市獲列入加州20大宜居城市名單。圖為內陸帝國美麗的自然風光。（記者啟鉻／攝影）

消費者報告和市場研究機構Consumer Affairs根據經濟實力、可負擔性、治安、生活品質與氣候風險五大因素，對加州 75個最大城市排名，內陸帝國（Inland Empire）有九個城市獲列加州最佳20大 居住地。大洛杉磯 都會區沒有任何城市進入該名單前25名。

根據Consumer Affairs研究結果，內陸帝國成為居住選擇中的亮點。河濱縣（Riverside）與聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的九個城市，進入加州最佳20大居住地，顯示該地區的生活品質逐漸獲認可。茉莉塔（Murrieta） 排名第五、科洛那（Corona） 第七、坦密庫拉(Temecula )第八，庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga ）第九、莫瑞諾谷（Moreno Valley） 第十、門尼菲（Menifee） 第14、安大略（Ontario）第15，赫汝帕谷（Jurupa Valley ）第16，河濱（Riverside）第17。

儘管加州生活成本較高，尤其是在洛杉磯和舊金山等大都市，但該州仍因多樣的自然景觀、溫暖氣候及強勁經濟表現，成為移民的熱門目的地。沙加緬度（Sacramento）郊區的羅斯維爾（Roseville），榮登2025年加州最佳居住城市榜首。該城市以強大經濟實力、可負擔住房和低犯罪率受青睞，並且在加州大城市中，氣候風險最低。

根據Consumer Affairs報告，奧克蘭（Oakland）被列為加州最不宜居城市，主要是因為該市的高犯罪率、住房負擔重、經濟發展緩慢和氣候風險等問題。

根據研究結果，大洛杉磯都會區沒有任何城市進入前25名，顯示出高生活成本和經濟表現較弱問題。該地區的聖塔克拉利塔（Santa Clarita）排名最高，位居第29名。