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影星馬克華伯格昔比佛利豪宅 現屋主中國人6800萬求售

記者啟鉻／洛杉磯報導
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好萊塢影星建造的比佛利山豪宅再次上市，現任屋主來自中國。（取材自Mansion Global截圖）
好萊塢影星建造的比佛利山豪宅再次上市，現任屋主來自中國。（取材自Mansion Global截圖）

據房地產平台Mansion Global報導，好萊塢著名影星馬克華柏格（Mark Wahlberg）建造的洛杉磯比佛利山莊超級豪宅再次掛牌，要價6800萬美元。而該房屋現屋主來自中國，是商界名人。

這座占地6英畝的歐式別墅風格莊園位於南比佛利公園（South Beverly Park）山丘上，擁有5洞高爾夫球場、瀑布和20間浴室。

豪宅外觀非常大氣，內部樓梯彰顯奢華。（圖／Houses Of Celebs提供）
豪宅外觀非常大氣，內部樓梯彰顯奢華。（圖／Houses Of Celebs提供）

據稱，該豪宅目前由一家與深圳商業巨擘徐航（Xu, Hang）相關的有限責任公司（LLC）出售。該公司由徐航妻子谷芳（Gu ,Fang）控制。近年來，谷芳收購多處名人和企業大亨豪宅，包括Heather and Terry Dubrow位新港灘（Newport Beach）的城堡式豪宅，以及蕾哈娜（Rihanna）位紐約市的頂層公寓。

關於徐航，網上資料顯示，他是一位非常低調的企業家和投資人，是醫療器械公司創辦人，並登上「富比世」（Forbes）中國富豪榜，擁有約80億美元身家。根據房產紀錄，他2023年以5500萬美元從馬克華柏格手中買下這座豪宅。本次上市價格，比當初購買價高1300萬美元；而Mansion Global曾報導，馬克華柏格一度將該豪宅掛牌至8750萬美元。

馬克華柏格出售比佛利山莊豪宅後，已搬遷至賭城拉斯維加斯。他正積極推動在內華達州打造「好萊塢2.0」的計畫，與新力影業（Sony Pictures）及霍華德休斯控股公司（Howard Hughes Holdings）合作，遊說通過電影稅收法案，以便新力能在Summerlin建設影視製片廠。

這座3萬平方英尺的豪宅，由建築大師蘭德里（Richard Landry）設計，他曾為社交名媛卡戴珊（Kourtney Kardashian）和體育明星布雷迪（Tom Brady）打造住宅。

根據房源資訊，豪宅內擁有挑高雙層門廳與雙旋轉樓梯、木質鑲板圖書館、雙中島廚房、玻璃健身房，以及帶有圓頂天花板裝飾的家庭影院。地下樓層還設有高級品酒與雪茄品鑑室，展現極致奢華。

豪宅內部有大型影院與會客廳。（圖／Houses Of Celebs提供）
豪宅內部有大型影院與會客廳。（圖／Houses Of Celebs提供）

從房源照片看，這座莊園隱身獨立山谷中，前院設有壯觀環形車道與噴泉，後院則有寬闊草坪。草坪之外，還有游泳池與洞穴式水景、匹克球場、籃球場、獨立客房以及大量露台空間。

明星馬克華柏格是一位極具影響力的影視明星和商業投資者，從音樂人轉型為奧斯卡級演員，再到企業家與影視製片人，他的多元發展令人矚目。

豪宅內部空間非常奢華。（圖／Houses Of Celebs提供）
豪宅內部空間非常奢華。（圖／Houses Of Celebs提供）

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