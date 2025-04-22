夏威夷航空 移至LAX第6航廈

夏威夷航空22日開始，將從洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈遷至第六航廈。（LAX臉書截圖）

夏威夷 航空公司（Hawaiian Airlines）繼被阿拉斯加航空（Alaska Airlines）收購後又有新動作，22日起將從洛杉磯國際機場 （LAX ）Tom Bradley國際航廈遷至第六航廈。新航廈將幫助旅客縮短到達安檢時間，同時和母公司阿拉斯加航空使用同一航廈。

LAX透過社群發布夏威夷航空航廈變更消息，目前搭乘夏威夷航空的旅客，必須步行20至30分鐘才能到達TSA安檢區；遷至第六航廈不僅可減少安檢步驟，且還可與阿拉斯加航空使用同一航廈。由於LAX翻修改建項目，夏威夷航空2021年10月從第五航廈遷至國際航廈，如今再次搬遷。

Ishrion Aviation報導，夏威夷航空還在調整其波音787客機的部署，將該飛機投入西雅圖 (SEA) 至檀香山 (HNL) 航線，同時減少飛往洛杉磯的航班。而夏威夷航空的母公司阿拉斯加航空最近也動作頻頻，從其飛航的航點中，取消四條航線，主要受影響的是從洛杉磯 (LAX) 和舊金山 (SFO) 機場出發的航班。

阿拉斯加航空將停止原定今年冬季恢復的LAX至巴哈馬首都拿騷 (NAS) 航班。此外，從洛杉磯飛往華府杜勒斯國際機場（Dulles）的航班，也將於今年8月19日後停止營運。舊金山 (SFO) 樞紐也受影響，飛往華府杜勒斯國際機場和芝加哥歐海爾(ORD) 的航班，均將於8月19日後停止運營。雖然阿拉斯加航空保留LAX/SFO和華盛頓國家機場 (DCA) 之間的航班，但將無法在杜勒斯轉機。

阿拉斯加航空的西雅圖 (SEA) 至拿騷 (NAS) 航線，似乎也處危險中，該航空公司尚未將這條季節性航線納入即將到來的冬季航班時刻表。這表明阿拉斯加航空可能完全退出拿騷市場。