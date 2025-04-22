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姊弟深夜海灘遊玩 遭2男刺傷

洛杉磯訊
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傷者被送往醫院。（FOX 11電視台截圖）
傷者被送往醫院。（FOX 11電視台截圖）

KTLA電視台報導，一對姊弟深夜前往洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）海灘遊玩，遭兩男持刀攻擊，導致受傷送醫。

事件發生在19日凌晨約1時，受害者之一、28歲的姊姊接受KTLA電視台採訪時表示，她與24歲的弟弟、弟弟的女友，及另外兩名友人前往海邊。前往沙灘的路上，他們注意到遠處有兩個男人，似乎在喝酒，並在木板路上騎滑板車，行為可疑。

姊姊表示，儘管覺得不太對勁，他們仍繼續前行，沒想到過了一會又見到這兩名男子，並發現對方似乎越來越靠近。兩男走近後，對他們進行言語騷擾，弟弟見狀為保護姊姊及其他同行者，與其對峙。衝突迅速升級，嫌犯從身上掏出小刀進行威脅。

混亂中，姊姊一行人試圖用手機錄下嫌犯影像。她表示，曾苦苦哀求對方放過他們，但兩男不僅未聽勸，反而持刀攻擊她與弟弟。

姊弟倉皇逃向停車場並試圖搭車離開。根據聖塔蒙尼卡警局的通報，警方凌晨2時26分接獲報案，趕赴Ocean Front Walk 1700號街區，發現兩名傷者皆有刀傷。

警方尚未公布受害者傷勢細節，不過姊姊透露，她頭部、背部及腋下共遭刺四刀，弟弟則腹部與背部共被刺五刀。兩人被送往當地醫院急救，警方指出，兩人傷勢穩定。

姊姊20日表示，她已出院返家休養，弟弟仍住院觀察，預計需留院一周。

警方尚未公布嫌犯身分，警方強調，案件仍在調查中，後續如有進一步資訊，將對外公布。警方呼籲知情民眾聯絡聖塔蒙尼卡警局，協助儘早緝兇。

傷者在現場接受治療。（FOX 11電視台截圖）
傷者在現場接受治療。（FOX 11電視台截圖）

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