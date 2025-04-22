河濱縣21歲男子在家拿刀砍父被捕

企圖用刀殺害父親的史都瓦德。（河濱縣警局）

KTLA 5電視台報導，根據河濱縣警局（Riverside CSD），21歲湖山（Lake Hills）居民史都瓦德（Collin Adam Stewart）17日凌晨，涉嫌在父親位於河濱市附近Jordana Circle 1600號街區的住宅用砍刀殺害他後，於河濱縣被捕。

縣警局指出，事件發生於當天凌晨2時30分左右，受害者致電911，稱其兒子用砍刀襲擊他後逃離，警方趕抵現場的途中，在拉西耶拉路（La Sierra Avenue）與麥卡利斯特公園道（McAllister Parkway）交叉口，發現一名與嫌犯描述相符男子。最終，史都瓦德在並未發生任何衝突的情況下被逮捕，其父送醫治療，並無生命危險。

警方對案發所在執行搜查令，收集證據並查獲疑似作案武器。史都瓦德則被關押於羅伯特普雷利斯拘留中心（Robert Presley Detentioni Center），等待殺人未遂指控。警方呼籲知情者致電湖馬修斯分局（Lake Mathews Sheriff's Station）951-272-5600。