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肯定「哪吒2」 劉曉任：中國特效仍有長路要走

記者啟鉻／洛杉磯報導
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中美電影特效製作的差距一直是業界熱議的話題，尤其在中國電影逐步崛起的背景下更引人關注。作為好萊塢電影製片人，劉曉任對這一話題有著深入的見解。他在充分肯定中國動畫片「哪吒2」成功的同時，分析指出，中國電影工業在特效技術、創新思維和資源積累等方面，仍需向好萊塢學習。

劉曉任認為，好萊塢的電影特效製作技術，已經進入了一個高度系統化的階段。許多特效技術背後，都擁有強大的數據支持和資料庫。例如，好萊塢在製作「頭髮」的特效時，擁有數千萬個素材數據庫，這些素材為特效創作提供了極大的便利。而相比之下，中國的電影製作資料庫尚在初步積累中，在細節處理和技術精確度上存在差距。

此外，劉曉任也提到，在中國電影工業中，軟件使用的技術層面仍然需要進一步提升。儘管中國的電影市場和觀眾需求日益增長，但在軟件和技術的應用方面，仍有很長的路要走。他舉例說道，自己所在的特效團隊目前運用3D全息影像置景技術，這項技術不僅能實現極為真實的視覺效果，還能有效降低電影拍攝成本，這樣的創新技術未來有可能在中國電影中得到更廣泛的應用。

劉曉任強調，提升電影特效水平，最根本的還是要改變思維方式。他認為，好萊塢的電影工業一直充滿著天馬行空的想像力和創新精神，這樣的環境激發了大量的創新元素。無論是視覺效果還是故事表達，創新的種子隨處可見，並且在電影製作過程中不斷碰撞、融合，最終孕育出一部部突破性作品。

他進一步指出，這種創新思維的形成，與文化環境和教育背景息息相關。美國的年輕人在成長過程中，不僅接觸到正面的觀念和科技，還能吸收更多元的、甚至爭議性的反面觀念。這種多元碰撞使得美國年輕人能夠更自由地創造新思維，從而推動了技術的創新與產品的革新。他舉蘋果手機和特斯拉電動車為例，這些世界級的創新成果正是源於這樣的文化土壤和思維模式。

儘管目前中美電影特效仍有差距，但劉曉任認為，中國電影的未來充滿希望。他指出，中國的電影工業正在不斷吸取國際先進技術和理念，並且隨著資源的積累和技術的發展，中國電影特效製作的水平有望迎頭趕上。未來，隨著新技術的應用和思維方式的改變，中國電影的創新和影響力將逐步縮小與好萊塢的差距，最終達到世界頂尖水平。

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