變臉演員劉曉任 熬20年成好萊塢製片人

從中國變臉演員成長為好萊塢製片人劉曉任。（受訪者提供）

目前，好萊塢 正全力拍攝一部備受業界矚目的電影「Downtown Bus」，預計將於2025年底前完成後期製作。值得關注的是，這部影片的製片人團隊中，出現了一位來自中國的華人 面孔，劉曉任（Xiaoren Liu）。他從中華傳統的四川變臉藝術起步，憑藉才華與毅力，一步一腳印闖進美國主流影視圈，最終成為好萊塢電影製片人，他的奮鬥歷程，堪稱華人新移民的勵志傳奇。

好萊塢正在拍攝影片Downtown Bus現場。（受訪者提供）

劉曉任原是中國知名的四川變臉演員，2006年來到洛杉磯 ，抱著推廣中華傳統文化的夢想，希望在美國演藝界闖出屬於自己的一片天地。初到美國時，對當地演藝圈仍不熟悉，他便從劇場演出開始，一步步摸索前進的方向。

到達洛杉磯不久，他便受邀前往拉斯維加斯的賭場表演。雖然變臉演出僅短短三分鐘，卻引起觀眾熱烈反響，甚至有觀眾激動地起立鼓掌，驚嘆這項神奇的中國絕技。他也曾受邀至迪士尼樂園及全美多地演出，逐漸熟悉美國娛樂產業的運作規則，並在實踐中累積寶貴經驗。

成長代價 曾虧逾20萬美元

在拉斯維加斯演出期間，他與國際知名的「太陽馬戲團」（Cirque du Soleil）接觸，對方有興趣能引進變臉元素。他雖僅短暫參與演出，卻因此拓展了人脈，並進一步思考自己的創作方向。不久後，他創作了一部名為「沙秀」的音樂舞台劇，試圖將絲綢之路、大漠風情與敦煌飛天藝術搬上美國舞台。他坦言，儘管這部劇因多重因素尚未實現，但這段創作歷程，讓他深刻體會到藝術若要在異國生根，必須融合當地市場與文化，才能真正被接納。

劉曉任在電影活動時致詞。（受訪者提供）

創業路上並非一帆風順。他曾在棕櫚泉策畫一場邀請中國知名歌星參與的演唱會，卻因預算控管不當與規畫失誤，虧損超過20萬美元。這次挫敗令他深受打擊，但他視之為寶貴的教訓，也是在美國藝術與市場實踐成長的代價。

劉曉任的轉折點出現在來美五年後的一場電影宣傳活動中，劉曉任結識了漫威漫畫（Marvel Comics）靈魂人物——美國傳奇漫畫家史丹·李（Stan Lee）。Stan Lee對他展現出的藝術熱情與才華留下深刻印象，並成為他的演藝導師，引領他進入電影製作領域，尤其是後期特效這一關鍵技術層面。

成立特效團隊 想引進中國

在Stan Lee的鼓勵下，劉曉任成立特效團隊，並逐步轉型為電影製片人。他表示，好萊塢電影成功與否，特效製作占有舉足輕重的地位，這也是他能快速切入電影工業核心的關鍵之一。

目前，他已創立自己的製片公司「Hollywood Golden Lion Animation」，並逐步建立起自身的市場定位。透過近20年的努力，劉曉任不僅在美國演藝界站穩腳步，更成功打入好萊塢電影產業。他希望未來能將好萊塢的特效技術引進中國，建立特效製作基地，提升中國電影工業的整體水準，進而讓更多優秀的華語作品走向世界舞台。