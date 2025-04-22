南加州台灣大學校友會「杜鵑花之夜 」 才藝表演精彩

南加州台灣大學校友會舉辦的「杜鵑花之夜」才藝表演19日晚在哈岡舉行。（主辦方提供）

南加 州台灣大學校友會舉辦的「杜鵑花之夜 」才藝表演19日晚在哈岡舉行，展示南加華人的多才多藝和豐富的業餘生活。

活動現場充滿歡聲笑語，台大校友會會長路琳表示，南加州 台灣大學校友會定期舉辦各種活動，讓分散在南加各地的校友能有機會相聚一堂，展示其在音樂、戲曲和舞蹈方面的才藝，增進友誼。同時為迎接2028年台大百年校慶，校長陳文章2023年啟動「創校百年基金」專案募款，強化台大的發展與競爭力。校友會在兩年間累計捐款總額已超過10萬美元，今年6月22日，陳文章將前來洛杉磯 ，與校友相聚並舉辦籌款餐會，號召南加校友踴躍響應捐款。

校友會理事阮仲貞表示，「杜鵑花之夜」 才藝表演的活動消息一經發出，就得到校友們的大力支持和踴躍報名，且花費很長時間準備節目。校友會人才濟濟，藉此為廣大校友提供展示自己的舞台，也增進校友們的感情。

校友們相繼奉獻京劇歌曲「梨花頌」和精彩舞獅表演，且舞獅和流行歌曲「APT」相結合，顯示出校友的巧思和創意。聽竹口琴社和金弦尤克里里音樂社聯合獻上的樂曲聯奏，表演贏得陣陣掌聲。