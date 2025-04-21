冤獄30年 洛男終獲判無罪 出獄後民事求償

坐了30多年冤獄，迪倫日前終於被判無罪。（取自KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，4月18日，法官裁定現年51歲的迪倫（Humberto "Beto" Duran），在1993年發生於東洛杉磯一宗幫派謀殺案中獲判無罪。坐了30多年冤獄，他終於洗清罪名。迪倫告訴KTLA，「我從未想過有這一天。被關進監獄很容易，但要走出來卻很難。經過整整32年，聽到法官宣布我無罪的這一刻，令人難以置信。」

當年迪倫因一位目擊證人的證詞，被判謀殺時年17歲少年岡薩雷斯（Albert Gonzalez），遭判處25年至終身監禁，當時迪倫19歲。據悉，迪倫與岡薩雷斯從小相識，他告訴洛杉磯時報，「我感到震驚，我甚至不知道他有與人結怨的問題，竟導致有人殺害他。」迪倫的律師聲稱，迪倫是被陷害的凶手。「有一名探員跟我說，你永遠別想出去。我當時只是冷笑回應：『我們拭目以待，看誰會笑到最後』」迪倫告訴KTLA，「這句話我永遠不會忘記。」

他和從未失去信念的家人，多年來不斷尋找各種冤獄平反組織的協助。直到2018年，一位名叫貝卡（Megan Baca）的女子聯繫迪倫，她後來成為加州 無罪倡議組織（California Innocence Advocates）主任，在貝卡的介入下，最終幫助迪倫於2022年獲得假釋，2023年初出獄。

根據洛杉磯時報，在貝卡的協助下，該案唯一目擊證人撤回證詞，迪倫的案件於2024年被推翻。該目擊證人當時年僅17歲，她表示當時警方強迫她將迪倫說成凶手。她在2021年宣誓書中寫到，「我知道Beto是無辜的，我在送一位無辜者入獄過程中扮演的角色，過去27年來讓我深感痛苦。」

迪倫告訴KTLA，他認為司法體系存在嚴重問題。「我原本計畫參加海軍陸戰隊，成為一名假釋官，這個夢想被奪走了。」他的律師亞當斯 （Jattett Adams）對洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）做出的正確決定表示感謝。霍克曼說，「我抱住迪倫，與其在場的所有親人握手，對迪倫來說，這是個偉大的日子，對正義而言也同樣是重要時刻。」迪倫說，他將把重心放在未來，「我想開始創辦自己公司，努力往前走。」目前他因冤案索賠的民事案件仍在審理中，7月17日宣判索賠金額。