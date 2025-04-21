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東谷市書畫展 百餘幅作品參展

記者啟鉻／東谷市報導
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五位藝術家（左起）王岳、張寧、周平珖、張宏賓、李民與參與者交流創作心得。（記者啟鉻／攝影）
五位藝術家（左起）王岳、張寧、周平珖、張宏賓、李民與參與者交流創作心得。（記者啟鉻／攝影）

北美2025「妙筆精華」書畫展20日在東谷市舉辦，百餘幅書畫作品參加聯展，其中有五位知名書畫家張宏賓、張寧、周平珖、李民、王岳的書畫作品。

這次書畫展由北美高校聯盟、北美紅學會聯合主辦。北美高校聯盟創會會長陳崢表示，北美有不少旅美書畫家，他們曾有輝煌創作經歷，希望借住活動，讓他們的才華及中華文化元素展現給大眾。除線下書畫展，線上也有同樣活動，未來也會與其它公益組織一起舉辦文化活動並將作品拍賣，為慈善事業做貢獻。

書畫展主辦方之一、北美紅學會會長戴維也是書法家，他表示，三年前舉辦過一次書畫展。本次活動籌備兩個月，共有24位作者參展。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺出席活動。他說，聯合國教科文組織已經將中國書法列為世界非物質文化遺產名錄，而繪畫的背後，體現中國精神，通過書法和繪畫展覽，可以傳播中華文化。

東谷華美協會創辦人黃樹梧表示，協會全力支持這次文化推廣活動。在東谷乃至內陸城市多舉辦各項中華文化推廣活動，有利豐富和活躍當地華人居民業餘文化生活，更可推動將中華文化傳播到主流社會。

參與活動的著名越劇表演藝術家、海外越劇名家傳承杯藝術節主席鄔素斐，在現場表演越劇清唱，引得參與者們熱烈鼓掌。

書畫家張宏賓、張寧、周平珖、李民、王岳分享多年在北美創作心得。他們認為，只有將中華文化元素及創作藝術與在地文化結合，才能更好推廣中華文化，讓當地民眾接納並喜愛。

中國駐洛杉磯總領館陳鳳華領事、南加僑領張素久、蔡成華、林連連、朱俊英等應邀參加書畫展並致詞。

百餘幅書畫作品參加聯展。（記者啟鉻／攝影）
百餘幅書畫作品參加聯展。（記者啟鉻／攝影）

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