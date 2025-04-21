我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

前洛市議員梁家訓 違規投票恐罰1.8萬

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
前洛杉磯市議員梁家訓因三度違反市議會投票規則，可能面臨1萬8750美元罰款。（取自梁家訓臉書）
前洛杉磯市議員梁家訓因三度違反市議會投票規則，可能面臨1萬8750美元罰款。（取自梁家訓臉書）

洛杉磯華裔市議員梁家訓（Kevin de León）因在2020-2021年度的市議員投票表決中，未按規定報告其與相關受益企業的財務關係，三度違反投票規則，面臨可能1萬8750美元罰款。

該三項投票中，兩項與愛滋病毒（HIV）/愛滋病醫療保健基金會旗下的防治中心經營酒店物業有關；一項與南加大凱克醫學院的住房和社區開發項目有關。

這三次投票都發生在愛滋病醫療保健基金會成立不到一年後，梁家訓收取了南加大支付的總計26萬4231美元「諮詢費」，違反洛杉磯市關於競選資金、遊說、利益衝突和政府道德法規。

洛杉磯市府道德委員會近日的一份報告中，概述梁家訊承認四項違規行為，其中還包括一項未報告的個人收入及財政利益違規。

洛杉磯市府道德委員會在報告中指出，梁家訓與洛杉磯市府最後達成和解，使得訴訟沒有繼續升級。但該委員會指出，本案違法行為嚴重，而且作為當時的市議員，梁家訓的違規行為，似乎顯示重複出現的行為模式。

梁家訓的發言人在聲明中表示，此事的核心在將事情披露，而不是個人所得。這些議案在投票前，如果通知梁家訓迴避，他會迴避；而且無論他是否參與投票，都不會對結果產生影響，因為該提案獲得其他市議員全票支持。

梁家訓2020年3月8日當選洛杉磯市第14區議員，任期從2020年10月15日至2024年12月8日。他在2024年11月8日的連任競選中被對手擊敗，坊間認為導火索是他在2021年的一次市議會後使用粗俗和種族主義語言；這些語言錄音被媒體公布後，引起廣泛關注。

投票 洛杉磯 南加大

上一則

歹徒用20元分心術 偷走現金卡數千元

下一則

兩富人區接連被盜 屋主遭襲擊

延伸閱讀

南加華人過復活節 盛況不遜洋人

南加華人過復活節 盛況不遜洋人
洛杉磯市中心 數十棵樹遭惡意砍伐

洛杉磯市中心 數十棵樹遭惡意砍伐
前洛市議員梁家訓 市議會投票違規 面臨1.8萬罰款

前洛市議員梁家訓 市議會投票違規 面臨1.8萬罰款
波莫那奧運初體驗 2028將迎板球賽事

波莫那奧運初體驗 2028將迎板球賽事
洛市前警員酒駕 撞死一家三口 最高判無期

洛市前警員酒駕 撞死一家三口 最高判無期
地產投資／趁火打劫 租屋公司哄抬租金挨告

地產投資／趁火打劫 租屋公司哄抬租金挨告

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組