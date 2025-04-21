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烤肉、獵蛋、上館子 華人復活節活動多

記者楊青╱洛杉磯報導
大人們看著孩子滿院子找彩蛋，分享復活節的快樂。（Lucy陳提供）
大人們看著孩子滿院子找彩蛋，分享復活節的快樂。（Lucy陳提供）

加州復活節熱鬧紛呈，聖蓋博谷華人家庭團聚、孩子獵蛋競賽、友人運動聚會，過節盛況不遜洋人。

「我們十多個家庭一起聚會，光是給小朋友的彩蛋，就準備了300個」，天普市的Jacky陳表示，父親和家人好客，逢年過節都會敞開家門，親朋好友一起來熱鬧。不過在復活節舉辦這麼大的聚會，還是第一次。

為招待客人，陳家好幾天前就開始準備餐點，全家人一起動手，各種肉類、海鮮和蔬菜燒烤食材，紅酒、啤酒和飲料，應有盡有。

Jacky陳的父親Alex陳說，最熱鬧的，是滿院子到處找彩蛋的小朋友。他說，復活節聚會的中心是孩子，大人將彩蛋藏在屋裡和院中，孩子們每找到一個蛋，就有五美元獎賞，為鼓勵孩子找蛋積極性，最幸運的彩蛋中放了50美元現金，此外還有四個彩蛋分別有20美元，「難怪孩子們個個幹勁十足，屋裡屋外歡聲笑語，沒想到復活節可以這麼快樂」。

Jacky表示，這段時間已感受到關稅戰帶來的壓力，他的蔬菜水果批發和進出口生意「寒意逼人」，但被眼前的歡樂感動，朋友們的聚會讓彼此感受鼓勵和溫暖。

當天應邀參加陳家大聚會的888海珍大酒樓總經理Lucy陳表示，他們的酒樓復活節當天還是有不少顧客舉辦相當規模的壽宴和生日宴，尤其在南加州春暖花開的季節，感受生活的美好。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）華人眼科醫師岳欽惠復活節當天和另外五位醫師傅一起請來專業教練，上了一天的匹克球訓練課，共三個小時，滿身大汗。他笑言，今年的復活節，感覺滿血復活。

復活節當天洛杉磯地區到處是生機勃勃的大型活動。位洛杉磯市中心的聖母大教堂和曼哈頓海灘社區教堂，都在清晨舉辦日出彌撒，以虔誠的宗教儀式迎接日出和復活節。洛杉磯午夜教會舉辦大型復活節聚餐活動，2500名遊民享受火鷄和烤肉大餐流水席。為準備當天活動，來自洛杉磯各地的200名義工通宵工作，準備2500磅烤雞、1000磅蜂蜜烤火腿、1000磅蒜蓉馬鈴薯泥和700磅時令蔬菜，加上45加侖肉汁。除復活節大餐，遊民們還獲送大批生活用品，滿載而歸。

天普市十多個華人家庭在Alex陳家大聚會，歡度復活節。（Lucy陳提供）
天普市十多個華人家庭在Alex陳家大聚會，歡度復活節。（Lucy陳提供）
天普市十多個華人家庭在Alex陳家大聚會，歡度復活節。（Lucy陳提供）
天普市十多個華人家庭在Alex陳家大聚會，歡度復活節。（Lucy陳提供）
有獎金的復活節獵蛋，讓孩子們興趣倍增。（Lucy陳提供）
有獎金的復活節獵蛋，讓孩子們興趣倍增。（Lucy陳提供）

復活節 洛杉磯 加州

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