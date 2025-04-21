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穿ICE夾克「找樂子」 害無證客驚逃

記者邵敏╱洛杉磯報導
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帶有ICE標誌的夾克，在亞馬遜上意外成為暢銷品。（摘自亞馬遜平台）
帶有ICE標誌的夾克，在亞馬遜上意外成為暢銷品。（摘自亞馬遜平台）

帶有美國移民暨海關執法局（ICE）標誌的夾克，在亞馬遜上意外成暢銷品。有人稱為找樂子，特意穿上這件衣服，看到很多無證移民開始逃跑；有人指責，這是對移民群體的不尊重，呼籲亞馬遜下架該商品。

本報記者在亞馬遜平台上搜索ICE夾克，發現除夾克之外，帶ICE標誌的T恤、帽子等其他產品，也很常見，且款式各異，價格幾十元不等。據Elpais、Newsweek等媒體報導，這款ICE夾克，是亞馬遜平台男士軍用外套的暢銷產品之一，有黑色和藏青色，售價29.99美元。不過記者發現，目前價格已上漲到40多美元一件，在其他網購平台也有銷售，價格高達七、八十美元。

外媒報導指出，這款夾克原本可能作為惡搞或諷刺商品推出，但出乎意料受消費者歡迎，銷售遠超預期。在亞馬遜平台銷售排名居前，僅一個月就售出200多件。

據稱，保守政治行動委員會（CPAC） 的一次活動中，主持人Jason Selvig採訪身穿ICE夾克與會者，這名男子承認與ICE沒有任何關系，並提到這件夾克是在亞馬遜購買。他表示，如果想找點樂子，穿上這件衣服去庇護城市，將會看到很多無證移民開始逃跑，他認為該現象非常有趣。主持人當時打斷採訪並指出，這是在CPAC見過最糟糕的人之一，說明一些社會問題的存在。

自川普上任加大對非法移民的驅逐力度以來，ICE執法行動成為全美焦點，該機構被賦予更大權力，甚至部分此前限制被取消。例如ICE現在可以在學校、醫療機構和教堂等地進行逮捕。這項政策加劇移民社區，尤其是無證移民的恐懼。ICE所到之處，均引起強烈不安，甚至出現冒充ICE執法人員實施詐騙等犯罪行為。

有購買這款ICE夾克的顧客評論，他們購買這件夾克，是對川普「讓美國再次安全」承諾的支持。一名買家表示，支持ICE的行動，因為他們保護公民安全；另一名買家則指出，買這件衣服只是為開玩笑，「但不得不說，它非常有效。」

ICE夾克的廣泛銷售，引發爭議。有人認為，這是言論自由和幽默的表達方式；而另一些人則表示，這是對移民困境的輕視和侮辱。也有人表達對亞馬遜銷售這些產品的擔憂，質疑產品銷售為何被允許，要求其下架。人們同樣擔憂，此類服裝的廣泛銷售，將讓冒充執法人員的案件更加猖獗。

除ICE夾克外，警察等其他執法人員的服飾，在亞馬遜上同樣有售。

ICE 非法移民 亞馬遜

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