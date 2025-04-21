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華美博物館研討會 亞美社區專家力挺出生公民權

編譯陳盈霖／綜合報導
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1898年美國最高法院（Supreme Court）在「美國訴黃金德」案中確認出生即有公民權。（NBC電視台畫面）
1898年美國最高法院（Supreme Court）在「美國訴黃金德」案中確認出生即有公民權。（NBC電視台畫面）

洛杉磯華美博物館（Chinese American Museum）日前舉行研討會，亞美移民專家、活動家和社區成員齊聚一堂捍衛出生公民（birthright citizenship）憲法權利，保障在美出生的兒童自動獲得公民身分，無論其父母移民身分為何。

洛杉磯日報報導，華裔女作家、社會活動家謝漢蘭（Helen Zia）表示，「在我們亞太裔社區，至少有70%的人是在美國以外出生，然如今我們看到你可能被取消入籍資格，甚至失去公民身分」。「我們現在生活在一個可說是法治崩壞的社會...試想今天的美國，許多人因出生公民權成為公民，但這項權利如今正受到挑戰。」

出生公民權受第14憲法修正案（14th Amendment）保障，任何在美出生的人，無論父母身分為何，都自動成為公民。1898年美國最高法院（Supreme Court）在「美國訴黃金德」案（U.S. v. Wong Kim Ark.）中確認此一權利。1890年代，出生於舊金山的黃金德從中國返美時，因「1882年排華法案」（Chinese Exclusion Act）被拒絕入境。21歲的他將案件訴訟至最高法院，最終法院以六比二裁決其為美國公民，因他在美國出生，中國移民的父母並非「受中國皇帝指派擔任外交或官方職務」。該裁決也確立第14憲法修正案中的公民條款應「按照普通法」解釋。

然而，川普上任第一天便發布行政命令，聲稱第14修正案「從未被解釋為適用於所有在美國出生者」，試圖使出生即公民權無效。他的命令還稱，公民身分是「無價且深遠的禮物」，應有更嚴格限制，與其政府打擊移民政策一致。此命令目前被法院阻止，若生效，將剝奪2月19日後出生的非法移民子女的美國公民權。要符合資格，父母親至少需有一人為美國公民或合法永久居留者。

丕優研究中心（Pew Research Center）一項調查顯示，56%美國人不贊成川普的行政命令。研究表明，43%支持者中，72%為共和黨人。華美博物館館長張耀龍（Michael Truong）會上也表示，「誰是美國人，誰能成為美國人等問題影響我們所有人，我們需共同努力保護所有人的公民權和自由。」

當天小組討論會上，與會人一致認為，川普挑戰第14憲法修正案的命令不會輕易通過。該政府至少遭到22個州及移民權利組織和美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）等多起訴訟。

南加州亞裔美人促進正義（Asian Americans Advancing Justice Southern California）組織執行長Connie Chung Joe強調，取消出生公民權的決定將對大多數外國出生的亞太裔社區產生「異常高的影響，所有亞裔都將面臨更嚴格審查，也更可能被視為外來者。」

非法移民 美國公民 川普

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