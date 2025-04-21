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國際中文教育研討會 各國專家交流推廣中文

記者楊青╱洛杉磯報導
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來自各地的中文專家在「2025年國際中文教育研討會暨首屆專用漢語計畫與留學計畫展示會」上愉快交流。（南加中文教師學會會長何斌提供）
來自各地的中文專家在「2025年國際中文教育研討會暨首屆專用漢語計畫與留學計畫展示會」上愉快交流。（南加中文教師學會會長何斌提供）

為時三天的「2025年國際中文教育研討會暨首屆專用漢語計畫與留學計畫展示會」20日在聖塔芭芭拉加大（UCSB）落幕，來自中國大陸、全美各州、日本、加拿大、英國等國家及地區的中文教育專家，探討專用漢語課程設計、AI在中文教學中的角色、中文教師培訓與教學資源開發，以及中文推廣和國際留學等議題。

大會特別設置三場圓桌論壇，分享教學模式、計畫發展與未來中文教育路徑。包括「文化融入課程設計－增強語言學習的深度與溫度」，分享從軍事語言訓練實踐出發，如何將文化活動系統性嵌入語言與學術課程。

「國際留學計畫新挑戰與新策略」圍繞專案設計、學生支援服務、跨校合作機制展開深入探討，提出以「在地化體驗+全球化資源」優化專案吸引力與穩定性。

為時三天的「2025年國際中文教育研討會暨首屆專用漢語計畫與留學計畫展示會」20...
為時三天的「2025年國際中文教育研討會暨首屆專用漢語計畫與留學計畫展示會」20日在聖塔芭芭拉加大（UCSB）落幕。圖為部分與會者合影。（南加中文教師學會會長何斌提供）

「南加州K-12中文計畫的建造經驗與區域合作機制」，聚焦基礎教育階段的課程設計與社區協作。

北京第二外國語學院副校長鄭承軍分享該校在「中文+旅遊」計畫的實踐與展望，透過將語言教學與旅遊管理、文化傳播等專業課程結合，建構複合型人才培育體系，為「中文+」教育理念的落地提供範例。他同時向與會專家和教育工作者發出合作邀請。

本次學術展示會，由聖塔芭芭拉加大東亞語言文化研究系、美國國際教育發展協會、翰峰教育聯合主辦；爾灣加大、戴維斯加大、加州中文教師協會、南加州中文教師學會和全球專用漢語教學與研究網絡聯合協辦。與會專家涵蓋K-16學校、大學和社區學院、出版機構、教育科技公司及遊學服務機構等多領域。

加州 南加 爾灣加大

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