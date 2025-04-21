表彰9女性賑災野火 慈濟曾慈慧大愛獲國會獎

趙美心眾議員為曾慈慧（左）頒發表彰狀，感謝慈濟團隊為野火賑災的付出。（記者劉子為/攝影）

國會加州第28選區年度女性頒獎典禮19日隆重舉行，表彰在聖蓋博 谷地區透過服務、領導與行動為社區做出傑出貢獻的九位女性。所有獲獎者都在毀滅性的伊頓野火（Eaton Fire）後挺身而出，於社區最需要援助的時刻，提供無私奉獻與實際行動，展現女性力量。

主辦人、聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）致詞說，「每一位得獎者都是從眾多非凡女性中，從嚴格的甄選程序中脫穎而出。她們無論是在公職、企業、醫療、永續環保或青年倡議領域，都在聖蓋博谷地區留下深遠影響。我非常榮幸能夠表彰各位女性領袖的成就與貢獻，妳們是當代女性領導力的最佳典範。」

今年獲獎者之一為慈濟 本會國際長暨慈濟美國總會國際長曾慈慧（Debra Boudreaux），她感謝慈濟團隊對本次野火賑災援助的付出。她提到，今年伊頓野火發生後，慈濟動員緊急應變團隊，即時啟動援助行動。她指出，慈濟的一位會員即便自己的住家在火災中全毀，仍堅守崗位，持續為社區傳遞關懷與希望。

趙美心表示，今年所有獲獎者都是在伊頓山火發生後挺身而出，展現女性力量。（記者劉子為/攝影） 聯邦眾議員趙美心於4月19日主持第15屆國會年度女性獎頒獎典禮。（Ying Ying Lee提供）

頒獎當天，亞凱迪亞市新任市長關美滿（Sharon Kwan）亦出席致賀，她表示，「今天特別來恭喜我們的Debra師姐獲得趙美心議員一年一度的國會獎，她真的幫社區做了很多事。這次火災若沒有慈濟出手相助，很多居民恐怕無所依靠。」她指出，慈濟是自己最推崇的文化學習平台，「我有四個孩子，他們都透過慈濟學會了寬容、孝順與尊重。我們感謝慈濟為華人社區帶來了溫暖與價值。」

其他獲獎者還包括：被伊頓野火摧毀學校後，領導重建的校長Anna Babayan；為受災社區提供援助的巴沙迪那社區基金執行長Jennifer Devoil；冒險救出39匹馬的Sharon Gray；援助艾塔迪那（Altadena）居民的社區領袖Victoria Knapp；Greeline住房基金執行長Jasmin Shupper，以及Sharon Strong、Randy Taplitz醫師、Maricela Viramontes等優秀女性。

當天典禮的主持人為亞市消防局長孫振傑（Chen Suen），他於2022年獲任該市首位亞裔消防局長。