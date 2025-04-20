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好市多Kirkland十大商品 輕鬆省百元

洛杉磯訊
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好市多自有品牌Kirkland Signature是最成功的自有品牌之一。（歐新社）
好市多自有品牌Kirkland Signature是最成功的自有品牌之一。（歐新社）

好市多消費是許多家庭控制預算的理財妙招，但在選購其自有品牌Kirkland Signature的商品時，往往可在維持品質不變的情況下，實現更大幅度的節省。根據實測分析，消費者若將常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。

根據雅虎旗下的網站AOL的報導，以洗衣精為例，Kirkland Ultra Clean售價19.99美元，可洗152次衣物，而其他牌，例如Tide售價超過30美元，省下近7元。電池部分，48顆Kirkland AA電池售價約15.99美元，相較於40顆Duracell電池超過34美元的價格，不僅數量多兩成，價格還省一半。

楓糖漿、橄欖油、咖啡豆等日常食品也有明顯價格優勢。Kirkland的1公升裝有機楓糖漿售價14.99美元，較他牌便宜約20%；2公升有機初榨橄欖油售價19.99美元，每公升不到10美元，遠低於市售品牌每公升12至15美元；哥倫比亞咖啡每磅平均僅7美元，也比星巴克的同類產品更具成本效益。此外，綜合堅果2.5磅裝售價16.59美元，也較Planters便宜約20%。專家建議，堅果冷凍保存不影響口感，還可延長保鮮期。

在醬料類商品中，Kirkland有機花生醬兩瓶裝售價11.69美元，合計2公斤，對比Smucker's或Adams等品牌每公斤7至9美元的售價，價格優勢達三成以上。業者建議，瓶身倒置存放，可避免油水分離無需攪拌。

酒類商品中，Kirkland伏特加1.75公升裝僅售13.99美元，市售高端品牌如Grey Goose售價動輒40美元以上。據指出，Kirkland的法國伏特加與Grey Goose來自相似產地與製程，深受酒類愛好者喜愛。

家用品方面，30卷裝衛生紙價格為24.99美元，相較Charmin同規格產品約便宜7美元。針對狗狗的照顧，Kirkland狗飼料40磅裝售價約46.99美元，較Science Diet等高端品牌省下超過25%，品質亦獲消費者好評。

專家指出，雖然Kirkland產品外觀簡約，但背後往往由知名廠商代工，品質無虞。若能在常購商品中逐步改用Kirkland品牌，也是日常家庭開銷的可觀節流策略。未來前往好市多購物時，不妨多加比較嘗試。

好市多 星巴克 雅虎

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