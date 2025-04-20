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關稅戰促產業回美 投資慎選地區

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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移民與商業法律師王甄妮在講座中說明「產業回流」趨勢，以台積電、英特爾等科技巨頭在美投資設廠為例，指出美國供應鏈重構與稅務戰略對企業布局的影響。（主辦方提供）
移民與商業法律師王甄妮在講座中說明「產業回流」趨勢，以台積電、英特爾等科技巨頭在美投資設廠為例，指出美國供應鏈重構與稅務戰略對企業布局的影響。（主辦方提供）

美國政府宣稱要對中國進口商品的關稅大幅調升至245%，不僅將重塑全球供應鏈格局，也將促使產業結構深度調整。移民與商業法律師王甄妮指出，「對等關稅」政策已成為推動美國製造業回流的重要動力，企業若有意拓展美國市場，必須審慎選擇州別與商業實體形式，因應法規調整。

王甄妮說明，美國當前的經濟政策明顯傾向於製造業回流、供應鏈近岸化及產業內移，這些方向皆是川普政府近期關稅戰略的延伸。她指出：「透過對中國商品課徵高額關稅來提高貿易壁壘，藉此強化內部製造業的競爭力，目前已初見成效。例如鋼鐵業在政策實施後，本土鋼廠訂單增加及就業率上升。」這類關稅措施的另一項戰略意圖，是迫使中國在智慧財產權保護、市場准入與技術轉讓等讓步。對於美國本地企業而言，高關稅提供了緩衝期，得以擺脫低價進口產品的競爭壓力，並重新鞏固本土產業鏈。

目前，台積電、英特爾與蘋果等科技巨擘皆已在美國啟動設廠計畫，實施產業內移策略以規避關稅風險。「這些企業的轉移，不只是關稅壓力的結果，更是全球供應鏈格局深層次重構的證明。」她表示，「企業透過供應鏈多元化，不但能降低對單一國家的依賴，也提升應對地緣政治、疫情與突發災難等風險的韌性。」

針對中國企業或華人企業赴美設立分支機構，王甄妮提醒，須慎選地區。美國各州政策差別較大，例如加州、德州與紐約州相對對中資開放，法規清晰；蒙大拿州、南達科他州等則已限制中國企業購地或投資農業，建議投資人審慎考量風險。

美國企業結構主要分為五類：獨資企業、合夥企業、有限責任公司（LLC）、股份有限公司、非營利組織，各有其法律責任、稅務處理與管理彈性。其中，LLC因設立程序簡單、稅務處理具彈性，且無需美國國籍身分，是外國投資人首選。「許多華人開設的餐館、電商平台及物流公司，幾乎都採用LLC架構」。

王甄妮特別提醒，不少企業主誤以為設立LLC即可免除個人責任，事實上，若企業未定期召開股東會議、保存法律文件，法院可要求股東對公司債務負個人責任。

相較之下，C類股份有限公司適合規模擴張快速、有融資或上市計畫的企業，雖須面對雙重課稅，但在與政府部門、大型客戶合作時更具合規性。S類公司可避開雙重課稅，由股東個人負擔稅務，但僅限美國公民或綠卡持有人擔任股東。

此外，「企業透明法」自2024年1月1日生效後，美國大多數企業必須向金融犯罪執法網絡（FinCEN）申報實益所有人資訊。實益所有人是指持有25%以上股份，或實質控制權者。未申報或虛假申報，將處每日最高500美元罰款，嚴重者面臨2年監禁。

在財稅安排上，王甄妮建議企業應使用財會工具建立完善帳目，並配合專業會計師設計合規稅務策略。針對合夥創業，她強調，簽署明確的合夥協議或LLC營運協議是保障合作關係的關鍵，「許多合夥關係破裂，正是因為事前沒有明確約定」。

移民與商業法律師王甄妮主講企業赴美設立實務，針對當前美中貿易局勢與政策變化提供專...
移民與商業法律師王甄妮主講企業赴美設立實務，針對當前美中貿易局勢與政策變化提供專業分析，吸引眾多僑界業者與創業者出席聆聽。（主辦方提供）

關稅 供應鏈 華人

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