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天普市、艾市將合建4層樓高倉儲大樓 總面積逾13萬平方呎

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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4301號地塊現為閒置空地，長期未開發，部分圍籬有塗鴉，環境略顯荒廢。該地橫跨天普市與艾爾蒙地市邊界，未來將興建自助倉儲設施。（谷歌地圖截圖）
4301號地塊現為閒置空地，長期未開發，部分圍籬有塗鴉，環境略顯荒廢。該地橫跨天普市與艾爾蒙地市邊界，未來將興建自助倉儲設施。（谷歌地圖截圖）

洛杉磯縣天普市（Temple City）市議會15日通過與近鄰艾爾蒙地市（El Monte）簽署諒解備忘錄（MOU），共同審查一宗跨市土地開發案。案址位於4301號天普市大道（Temple City Boulevard），面積約2英畝19602平方英尺，橫跨兩市邊界，開發商計畫興建一棟四層樓高、自助倉儲設施，總面積逾13萬平方呎。

該地塊由三個地號組成，其中兩個屬天普市，一個屬艾爾蒙地市。過去十年間曾提出包括卡車終端站、旅遊巴士與配送車輛停車場等多項使用提案，但與鄰近住宅區Linden Walk不相容而未獲核准。

2022年12月，市府曾核准該地作為現代汽車（Hyundai）經銷商的臨時車輛儲放場，但因屢遭破壞，未再延長使用。2023年10月，開發商Magellan Value Partners, LLC提出倉儲設施初步構想，並於2024年3月正式提交主要場地計畫審查申請。

開發商提出的建築設計示意圖顯示，倉儲設施採四層樓退縮式設計，搭配金屬與水泥外牆材...
開發商提出的建築設計示意圖顯示，倉儲設施採四層樓退縮式設計，搭配金屬與水泥外牆材質，強調現代簡約風格。設計將配合鄰近住宅社區。（天普市官網概念圖）

根據最新提案，該倉儲建物總樓地板面積為13萬3460平方呎，其中約89.7%（11萬9781平方呎）位於艾爾蒙地市，其餘10.3%（1萬3679平方呎）在天普市範圍內。建築設計採退縮層疊形式，以降低對周邊住戶視覺障礙，並規畫設置17個停車位，另有7呎寬綠化緩衝區與Linden Walk住宅區隔離。

因開發案涉及兩市管轄，加州環境品質法案（CEQA）規定需進行全面環境審查。由於主體建築落於艾爾蒙地市，該市將擔任主導機關，天普市則作為責任機關，根據審查結果進行個別核准程序。開發商亦預計舉辦社區說明會，並開放30天的公眾意見徵詢期限。

該份MOU的簽署，標誌著兩市在土地使用、建築許可及後續檢查等層面建立正式合作架構，為推動此案順利審查與執行奠定基礎。

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