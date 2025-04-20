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安那罕警察追捕嫌犯 駕駛遭擊斃

編譯組／綜合報導
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橙縣安那罕警局（Anaheim Police Department）近日在追捕嫌犯時，多次設伏攔截不成，一路追逐後才在園林市（Garden Grove）的跨河大橋附近攔下該輛皮卡，駕駛死亡，乘客則投降。

安那罕警局尚未說明追車原因，與發現嫌犯的時間。駕駛與乘客的身分也未公開。

KTLA電視台指出，安那罕警方16日晚間發現可疑車輛，並高速追逐該輛白色皮卡，駕駛多次衝過十字路口，在車陣中穿梭，衝撞其他車輛，警方一路追蹤，並數度布置PIT攔車戰術，但都未奏效。

PIT是精確迫停技術（ Precision Immobilization Technique），是一種讓逃逸車輛失去控制、被迫停下的戰術，警方會駕車靠近逃逸車輛的側後方，用自己的車輛撞擊對方後輪附近的側面，使其車尾甩出，進而導致車輛打滑或旋轉，最終停下。

嫌犯一度在富樂頓（Fullerton）開上91號高速公路，之後又下了高速進入State College 大街。警方最後在園林市Memory Lane與Garden Grove 大街之間，跨越聖塔安那河（Santa Ana River）的橋上，以車輛包抄攔下皮卡。

車輛因此偏向撞上橋邊護欄，又彈回撞到分隔島。警方包圍皮卡後開槍，同時車底部已經開始冒煙。乘客立即投降，並在警方監控下離開現場，但不清楚是否受傷。

員警接著可能發射非致命彈藥，因為駕駛員仍留在車內不肯離開，最後當多名員警上前查看時，才發現駕駛已經身亡。橙縣消防局（Orange County Fire Authority）的急救人員到場後，確認駕駛身亡。

橙縣

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