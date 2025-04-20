我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

波莫那奧運初體驗 2028將迎板球賽事

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自1922年以來，波莫納就是洛杉磯縣博覽會的傳統場地。圖為2008年洛杉磯縣博覽會。（The Real Thummer／維基百科）
自1922年以來，波莫納就是洛杉磯縣博覽會的傳統場地。圖為2008年洛杉磯縣博覽會。（The Real Thummer／維基百科）

全球觀賽人數僅次於足球的板球，2028年洛杉磯奧運將成為觀摩賽事之一，而主辦場地將在洛杉磯縣波莫那市（Pomona）。

波莫那市原本就以洛杉磯縣博覽會（LA County Fair）聞名。市長桑多瓦爾（Tim Sandoval）說，當地舉辦過無數嘉年華、音樂會、馬賽與國際賽事，「但奧運可是第一次呢」。

他說，1932年的洛杉磯奧運沒有波莫那的份，1984年也沒，但2028年波莫那終於有份了，因此他在聲明中強調，「這是本市的重要榮譽，我們歡迎來自世界各地的選手與觀眾」。

至於場地，常年舉辦草地滾球的「Palomares Park」是最佳的選擇，加上1932年興建的看臺今年正好維修，不必提供洛縣博覽會使用，強化與增建後，可供8000席座位。此外，博覽會已改到5月舉辦，2028年時也會與7月14至30日的奧運錯開。

說回超級期待的市長桑多瓦爾，現年54歲的他從2016年起就擔任市長，現在已經是第三任了，雖然議會2022年修法，不能超過三個任期，但是要從2022年起算，所以2028年時他還可以再選一屆。桑多瓦爾告訴南加新聞集團，他傾向再做一任，有始有終地做滿四任，因此當奧運板球開打時，他也將打選戰了。

奧運 洛杉磯 洛縣

上一則

關稅戰促產業回美 投資慎選地區

下一則

安那罕警察追捕嫌犯 駕駛遭擊斃

延伸閱讀

警局外多次放置可疑包裹 波莫那男子被控5重罪

警局外多次放置可疑包裹 波莫那男子被控5重罪
洛縣男多次在警局外放置可疑包裹 被控5重罪

洛縣男多次在警局外放置可疑包裹 被控5重罪
2女子設圈套 街頭搭訕婦人 騙光積蓄

2女子設圈套 街頭搭訕婦人 騙光積蓄
南加62歲婦人街頭被搭訕後 畢生積蓄、珠寶遭騙

南加62歲婦人街頭被搭訕後 畢生積蓄、珠寶遭騙
洛縣冷血華男弒母殺弟案塵埃落定 兩重罪成立

洛縣冷血華男弒母殺弟案塵埃落定 兩重罪成立
南加華男弒母殺弟 一級謀殺故意殺人罪名成立

南加華男弒母殺弟 一級謀殺故意殺人罪名成立

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人