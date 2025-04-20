波莫那奧運初體驗 2028將迎板球賽事

自1922年以來，波莫納就是洛杉磯縣博覽會的傳統場地。圖為2008年洛杉磯縣博覽會。（The Real Thummer／維基百科）

全球觀賽人數僅次於足球的板球，2028年洛杉磯奧運 將成為觀摩賽事之一，而主辦場地將在洛杉磯縣波莫那市（Pomona）。

波莫那市原本就以洛杉磯縣博覽會（LA County Fair）聞名。市長桑多瓦爾（Tim Sandoval）說，當地舉辦過無數嘉年華、音樂會、馬賽與國際賽事，「但奧運可是第一次呢」。

他說，1932年的洛杉磯奧運沒有波莫那的份，1984年也沒，但2028年波莫那終於有份了，因此他在聲明中強調，「這是本市的重要榮譽，我們歡迎來自世界各地的選手與觀眾」。

至於場地，常年舉辦草地滾球的「Palomares Park」是最佳的選擇，加上1932年興建的看臺今年正好維修，不必提供洛縣 博覽會使用，強化與增建後，可供8000席座位。此外，博覽會已改到5月舉辦，2028年時也會與7月14至30日的奧運錯開。

說回超級期待的市長桑多瓦爾，現年54歲的他從2016年起就擔任市長，現在已經是第三任了，雖然議會2022年修法，不能超過三個任期，但是要從2022年起算，所以2028年時他還可以再選一屆。桑多瓦爾告訴南加新聞集團，他傾向再做一任，有始有終地做滿四任，因此當奧運板球開打時，他也將打選戰了。