我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

疑酒駕或毒駕 河濱市連環車禍1死6傷

記者啟鉻／河濱報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河濱市連環車禍現場。（KTLA電視台截圖）
河濱市連環車禍現場。（KTLA電視台截圖）

據KTLA電視台及南加多家媒體報導，河濱市市中心16日晚發生一起四車連環撞的重大車禍，一人死亡、六人受傷。警方表示，這起事故疑似與酒精或毒品有關，並涉及肇事逃逸。目前車禍原因仍在進一步調查中。

事故發生在當晚6點20分左右，位於河濱市區Market Street與第五街（5th Street）交口，靠近漢普頓飯店（Hampton Inn）。根據市警局交通組警佐安古羅（Sgt. Emilio Angulo）表示，警方、消防與急救人員接報後迅速趕往現場。

初步調查顯示，一名男子駕駛Dodge Challenger沿Market Street南向高速行駛，從後方追撞一輛本田Civic，導致本田Civic被撞入對向車道，與一輛北向來車正面相撞。Challenger隨後又撞上一輛車才停下。

遭追撞的本田Civic駕駛受重傷，送醫後宣告死亡。警方表示，肇事者在警員抵達現場時曾試圖逃逸，但被當場拘留。包括這名肇事者在內的其他六人僅受輕傷，已接受醫療處理。

河濱市警局指出，根據初步調查，毒品或酒精可能是造成這起重大車禍的原因之一。肇事者身分尚未公布，相關指控也仍在處理中。死者身分尚未對外公布。

本田 南加

上一則

以藝術反仇恨歧視 LA vs Hate走入社區

下一則

南加新港灘雙塔辦公大樓 台裔企業家溫智宇收購

延伸閱讀

河濱市連環車禍1死6傷 肇因疑涉酒駕與毒駕

河濱市連環車禍1死6傷 肇因疑涉酒駕與毒駕
本田汽車重建供應鏈 目標9成售美汽車在地生產

本田汽車重建供應鏈 目標9成售美汽車在地生產
洛市前警員酒駕 撞死一家三口 最高判無期

洛市前警員酒駕 撞死一家三口 最高判無期
WHO籲捷克加強酒精管制 每年數千人死於相關疾病

WHO籲捷克加強酒精管制 每年數千人死於相關疾病
有酒駕前科 明州大研究生簽證被撤銷 遭ICE拘捕

有酒駕前科 明州大研究生簽證被撤銷 遭ICE拘捕
日產新社長4月上任 稱不排除再與本田商討合作

日產新社長4月上任 稱不排除再與本田商討合作

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
好市多輪式托特包熱賣。（好市多官網）

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」

2025-04-10 13:32
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32
4名中國留學生簽證突然被取消，提告當局此舉非法，要求立即恢復簽證。圖為示意圖。 (Unsplash.com)

4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪

2025-04-15 14:48

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍