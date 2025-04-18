范奈斯機場實施兩項減排

范奈斯機場 (VNY) 實施更換汽車的減排舉措。（LAX提供）

洛杉磯機場委員會（BOAC）17日批准兩項減排舉措，鞏固范奈斯機場 (VNY) 作為通用航空機場永續發展領導者的地位。這些措施是美國通用航空機場的首創，目標是到2030年大幅減少機場地面服務設備 (GSE) 的排放量，實現零排放。

零排放 GSE 政策（ZE 政策）要求VNY所有GSE車輛過渡到ZE型號，而零排放GSE激勵計劃（ZE激勵計劃）將提供25萬美元的補償補助，以鼓勵機場採用ZE GSE型號。

機場委員會主席Karim Webb表示，范奈斯機場正在樹立可持續發展的領先標準，並確保繼續成為良好的機場運營商和周邊社區的鄰居。可持續性在洛杉磯世界機場的融資、建設、運營和維護過程中發揮著至關重要的作用，而今天新零排放政策和激勵計劃，反映機場致力於建設更美好、更清潔未來的承諾。

這些新措施預計將使氮氧化物（NOx）排放量減少2.29噸以上，而氮氧化物是造成地面霧霾和全球暖化 的主要原因。此外，到2030年，還將減少溫室氣體排放量 (GHG) 465 公噸二氧化碳當量 (CO2e)，相當於燃燒超過5萬2000加侖汽油所產生的二氧化碳當量。

這些新舉措遵循洛杉磯國際機場 (LAX ) 採取類似行之有效的計劃，這些計劃已顯著改善空氣質量，並推進洛杉磯機場管理局 (LAWA) 到2045年實現機場運營碳中和的宏偉可持續發展目標。

根據ZE政策，VNY所有GSE車輛必須在2030年1月1日前更換為ZE替代品，除非ZE替代品在商業上不可用或操作上不可行。目前VNY擁有超過200輛機動GSE車輛，包括飛機牽引車、行李/貨物牽引車、地面動力裝置、乘客站/樓梯裝置及其他用於執行常規飛機操作的設備。官員們預計該計劃將有助於VNY更換多達20輛傳統燃料GSE車輛。

獎勵金額從1萬美元到6萬5000美元不等，具體取決於所更換設備的類型。該計劃由洛杉磯機場管理局 (LAWA) 和南海岸空氣品質管理區協議資助，並向租戶提供優先拆除老舊GSE車輛的購買補貼，以加速部署零排放和電動車型。