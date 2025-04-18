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少年遭車撞傷 家屬公布畫面助警逮嫌犯

洛杉磯訊
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黑色寶馬汽車衝撞騎車少年，並逼向牆角後逃逸。（KTLA5電視台畫面）
黑色寶馬汽車衝撞騎車少年，並逼向牆角後逃逸。（KTLA5電視台畫面）

據ABC7、FOXLA、KTLA5等多家電視台報導，南洛杉磯（South Los Angeles）佛羅倫薩-格雷厄姆（Florence-Graham）街區日前發生一起嚴重肇事逃逸事故。一輛黑色寶馬（BMW）汽車突然衝上人行道，撞上正騎腳踏車返家的15歲少年，導致其腦震盪並需縫合傷口。肇事駕駛逕自逃離現場，目前仍下落不明。少年家屬決定公開監視器畫面，盼民眾提供線索，協助警方儘速逮捕肇事者，還孩子一個公道。

視頻：KTLA5；後製：記者張庭瑜

加州公路巡警局（CHP）表示，事故發生於7日下午約3時39分，地點在納多街（Nadeau Street）與克羅伊斯路（Croesus Avenue）交界。一輛2025年款黑色寶馬汽車當時沿納多街向東行駛，時速約為10至12英里，該名少年則在納多街人行道上往西騎行。汽車突然衝上人行道，將少年連人帶車撞倒。

事故過程被附近一家商家監視器拍下。畫面顯示，寶馬汽車撞人後仍前行約10呎，少年隨後起身，試圖記下車牌號，商家店員也迅速衝出協助。然而，肇事駕駛並未下車查看，隨即沿納多街向東逃逸。少年由洛杉磯消防局救護人員送醫，確認為15歲卡里略（Sebastian Carrillo），頭部受到腦震盪，嘴唇撕裂需縫合處理。目前雖已出院返家，仍持續出現腦震盪症狀。警方正追查肇事者與事故原因。家屬表示，少年記得車內除駕駛外，另有三人同車。

卡里略的父親埃里克（Erik Carrillo）受訪時表示，兒子僅是騎車返家，卻無端遭遇意外。懷疑事件是否涉及仇恨動機，無法理解有人竟會蓄意撞人後逃逸。警方呼籲，知情民眾可聯絡CHP南洛杉磯地區辦公室特別調查組警員諾德爾（J. Knodel），電話為424-551-4000；非上班時段可撥打洛杉磯通訊中心323-259-3200。卡里略家屬已透過GoFundMe平台發起募款，以協助負擔醫療與復健費用。截至17日，已募得1880美元，目標金額為2萬5000美元，累計36筆捐款。募款連結如下：https://www.gofundme.com/f/support-needed-for-teens-medical-recovery

洛杉磯 加州 GoFundMe

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