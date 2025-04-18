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以藝術反仇恨歧視 LA vs Hate走入社區

洛杉磯訊
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洛杉磯縣發起一項以藝術方式，提高民眾反對仇恨和歧視意識的行動「LA vs Hate」。（www.lavshate.org）
洛杉磯縣發起一項以藝術方式，提高民眾反對仇恨和歧視意識的行動「LA vs Hate」。（www.lavshate.org）

洛杉磯縣17日宣布發起一項以藝術方式提高民眾反對仇恨和歧視意識的行動「LA vs Hate」，由政府部門為民眾和社區提供庭院標誌、海報和壁畫，促進社區包容。

這些庭院標誌、海報和壁畫的共同特點是「團結（Signs of Solidarity）」。根據洛杉磯縣縣人際關係委員會的報告，2023年洛杉磯縣的仇恨犯罪比上年劇增45%，從2022年的930起增加到2023年的1350起，為洛杉磯縣1980年以來的最高峰。

本次活動倡議由洛縣人際關係委員會牽頭，計畫在未來幾個月向民眾和社區提供庭院標誌、海報和壁畫，希望促進受仇恨影響最嚴重的社區的團結和包容，首先啟動的地區為西湖（Westlake）和聖彼渚（San Pedro）地區，其他地區也會陸續展開。

洛縣人際關係委員會執行長Robin Toma17日在一份聲明中表示，當大家團結起來反對仇恨犯罪時，社區會變得更強大，「團結標誌」運動不僅僅是標誌，也是一種行動號召，讓居民表達他們的價值觀，而且表達對仇恨和拒絕和反對。

該計畫包括與洛杉磯縣藝術家、社區團體和城市組織合作，相關的材料將在各地圖書館、基督教青年會、社區活動上分發，相關的活動同時在網路上展開，擴大影響力。

如需標牌或了解更多信息，民眾可上網lavshate.org。洛縣同時呼籲民眾舉報仇恨犯罪，保密熱線：2-1-1。

洛杉磯 洛縣 仇恨犯罪

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