「槍枝當禮物」未經過戶恐後患無窮

加州槍支管理嚴格，法規繁多。第三方未經辦理過戶手續而接受「禮物槍枝」，可能後患無窮。（記者楊青╱攝影）

加州 槍枝管理嚴格，法規繁多，第三方未經辦理過戶手續而接受「禮物手槍」，可能後患無窮。

天普市李女士的老兵丈夫過世後，李女士按遺囑將一支手槍贈與丈夫的生前好友R先生。但不久R先生也離開人世，這支「禮物手槍」落到好友的繼女手上，但這位繼女拒絕將禮物手槍交還給李女士。

李女士表示，因是丈夫的遺囑，而且兩人是兄弟般的好友，當她將槍送交給R先生時，並不知道要辦理過戶手續，「當時我以為就是一份禮物那麼簡單」。R先生在收到李女士贈送的手槍時，也沒有提到雙方應去辦理過戶手續。一年後，R先生孤獨離開人世，因為沒有子女，他的所有遺產由其繼女處理。

「當我知道R先生過時後，我找到他的繼女，希望要回那把手槍」，李女士表示，因為她對加州的槍枝法規有些瞭解，知道當時沒有辦理過戶不妥，但那位繼女拒絕將手槍歸還，認為自己才是那把槍的主人，讓她非常苦惱。

刑事律師鄧洪表示，如果在佛州和德州 ，朋友之間慶祝生日或在特別的日子互相送槍不成為問題，但在加州、紐約和伊利諾等州，則完全是另外一回事。

他表示，加州槍枝管理非常嚴格，有重罪紀錄、家暴、精神病史、禁止令等等情況都不能持槍，所以槍枝的轉手需要經過聯邦司法部認可的有執照的槍枝銷售辦理過戶手續，確保槍枝不會落在不得合法持有槍枝者的手上。

鄧洪表示，不辦過戶手續，無論是贈與人或受贈人，都可能有麻煩，面臨法律責任，尤其這些年來加州的槍枝管理法更嚴格，之前一些被列為「合法」的槍枝，近年已改列為「非法」，比如全自動槍就屬此列，如果不辦理手續，雙方都會有很大責任。

一方面，持有沒有正式過戶的槍枝會面臨「非法持有別人槍枝」的法律責任，而且槍枝的來歷是否清白也有潛在風險；另一方面，槍主因沒有辦理過戶手續而讓槍枝落在別人手上，一旦有事，也會面臨不當保護槍枝的輕罪指控。所以，建議槍枝繼承者到執照槍店辦理正規的過戶手續或說明；槍枝的原持有人最好到當地警察局報失，避免日後可能面臨的法律責任。