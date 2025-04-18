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洛城「古詩新唱」19日登場 融合唐詩拉丁樂展文化創意

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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洛杉磯華美表演藝術協會大合照。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯華美表演藝術協會大合照。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯華美表演藝術協會將於19日下午2時至5時，在羅斯密市西來大學（University of the West）大禮堂舉辦「古詩新唱」音樂演出，免費入場。結合唐詩宋詞、拉丁舞曲與中英文歌詞，由多族裔演出者呈現，並邀請自閉症孩童參與，展現中西融合與藝術共融的創意。

「古詩新唱」以唐詩宋詞結合拉丁樂與中英文歌詞，呈現中西融合、藝術共融的創新演出。...
「古詩新唱」以唐詩宋詞結合拉丁樂與中英文歌詞，呈現中西融合、藝術共融的創新演出。（主辦方提供）

在15日記者會上，華美表演藝術協會會長莊凰表示，此次演出別出心裁，由學者居曉玉擔任創作核心，將古典詩詞配上Rumba與Cha Cha等節奏，並邀請專業舞者與歌手參與，「這不只是演出，更是文化傳承。」

居曉玉表示，希望以現代音樂詮釋古詩詞，讓不同背景與年齡層的觀眾都能共鳴與傳承中華...
居曉玉表示，希望以現代音樂詮釋古詩詞，讓不同背景與年齡層的觀眾都能共鳴與傳承中華文化之美。（記者張庭瑜／攝影）

居曉玉分享，她早年在明尼蘇達州任教時為推廣中文詩詞，特地編寫中英對照、童謠風格旋律，讓非華裔學生也能接受。她說：「音樂無國界，詩詞應該讓世界聽見。」演出內容共分八組，每組三首詩，主題涵蓋愛情、雨景、人生等，多為首次發表。

莊凰表示，希望透過本次演出推廣中華詩詞文化，讓更多人以輕鬆方式親近古典藝術。（記...
莊凰表示，希望透過本次演出推廣中華詩詞文化，讓更多人以輕鬆方式親近古典藝術。（記者張庭瑜／攝影）

演出者來自華美表演藝術協會、小天使合唱團、雅利舞蹈學校、Kinnor Music Arts School，並安排自閉症孩童演唱「月落烏啼霜滿天」，展現藝術共融理念。舞蹈老師將以「紅豆生南國」創作古典舞，學生穿唐裝演出，展現詩詞意境之美。儘管為業餘演出，團隊全力以赴，期盼感動觀眾。南加華人文史保存基金會會長陳十美讚揚居曉玉多年投入音樂創作與文化教育，「她長期出資出力，是值得敬佩的文化推手。」

南加 洛杉磯 華人

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