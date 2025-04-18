漢庭頓圖書館、藝術博物館與植物園 推出新品牌形象

漢庭頓新的品牌形象H字母。（漢庭頓官網）

「漢庭頓圖書館、藝術博物館與植物園 」（The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens）即日起推出百年以來首個嶄新品牌形象，名稱也正式簡化為「漢庭頓」（The Huntington）。

漢庭頓打造新的品牌形象。（漢庭頓官網）

新視覺形象包括全新標誌、全新網站、「重新發現漢庭頓」（Rediscover The Huntington）市場推廣活動、適合各年齡的教育內容、新款品牌商品及慶祝贈品等。在總裁勞倫斯領導的「一個漢庭頓」（One Huntington）戰略計畫推動下，此一轉變象徵這個百年機構邁向新篇章。

根據官網新聞稿，漢庭頓新品牌形象與定位策略，由國際創意機構Base Design合作開發，品牌形象包含「The Hungington」字體融合襯線和無襯線元素，象徵過去與現在之間的橋梁。「H」字母標誌中央嵌入一顆寶石，象徵漢庭頓作為珍貴文化機構地位，寶石兩側柱狀設計，分別指向過去與未來。沿用漢庭頓標誌性綠色色調等。

漢庭頓與標誌性的歷史與文學作品、獨特花園密不可分，如15世紀「坎特伯雷故事集」（Chaucer's Canterbury Tales）的Ellesmere手稿，中國園林的寧靜景致等。也有不少不太為人知的亮點，如當代藝術家水野峰夫（Mineo Mizuno）的「向自然致敬」裝置藝術作品等。新品牌形象將圖書館、藝術博物館與植物園視覺統一，彰顯每個收藏深度與彼此間強大聯繫。

漢庭頓指南（Huntington How To）：四集的YouTube影片系列，透過內部專家實用指導，展示漢庭頓珍貴收藏品。內容包括如何在南加州 獨特的氣候條件下種植與照料玫瑰、探討解讀歷史筆跡、裝置藝術和修復書籍等。

求知者收藏（Collections for the Curious）：即將於6月推出的數位工具，允許用戶透過關鍵字和篩選條件探索圖書館、藝術與植物收藏。日常中的非凡（Everyday Extraordinary）則與Makematic合作的動畫系列，向小學生介紹科學概念。

它也提供各種門票，包括每月第一個周一免費日，36美元全年通行證，替教育工作者和65歲以上者提供會員折扣等。為慶祝新品牌形象，漢庭頓將舉辦一系列活動，包括參觀者互動、限定商品及社群媒體 抽獎等。民眾可上https://www.huntington.org/。