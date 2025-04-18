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「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

梅國璋醫師：教育是實現華人美國夢敲門磚 須全力支持

記者楊青／洛杉磯報導
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協和醫療中心健康基金會主席梅國璋醫師，捐款洛杉磯華埠服務中心。（記者楊青／攝影）
協和醫療中心健康基金會主席梅國璋醫師，捐款洛杉磯華埠服務中心。（記者楊青／攝影）

協和醫療中心健康基金會主席梅國璋醫師今年向洛杉磯華埠服務中心青少年注資5萬元，使得該中心本年度的獎助學金受惠學子增加到20人。這位12歲來美的華裔婦產科醫師表示，學習是他實現美國夢的敲門磚，希望自己力所能及資助，幫助更多年輕學子心想事成。

芝加哥華人服務處捐助全新巴士、參與晨光助學基金會的捐助、捐助華埠服務中心，去年，協和醫院健康基金會贊助200萬美元給華埠服務中心，建設其位於阿罕布拉市的醫療中心大樓。

梅國璋表示，他和太太多年前就建立私人捐助基金會，幫助有需要的人群特別是華人。「我有今天也是因為能夠成功渡過一段艱難的時間，我覺得有對於華人來說，背井離鄉來到美國社會並能夠被大家接受，教育和學習是重要一步」，他回憶，自己12歲小學三年級時隨家人從廣州來到美國，在芝加哥完成小學、中學、高中、大學和醫學院學業，之後來南加州發展。當年初來乍到，連一個英文單詞不懂，來美繼續讀小學時已開始半工讀，周六和周天都到外公的洗衣店幫忙燙衣服，獲得一些零錢，中學開始每個暑假都打工，家中所有兄弟姊妹都一樣，到餐館做服務生，給客人端茶上菜、洗碗洗杯、收拾餐桌，直到大學。打工所得報酬，全部都錢交給父母，讓他們買房子買車子，支持孩子們完成學業。

梅國璋表示，現在很多人稱他為成功人士，實現了美國夢想，對他來說，夢想實現是因為努力學習，順利完成學業，最後獲得醫學博士學位。接受教育和學習是他一生中最難忘的時光。他表示，自己對清寒學子們的壓力和艱難感同身受，所以很早就和太太商量設立了基金會，幫助優秀學生和有心向學的清寒弟子，讓他們有更多機會學習，實現夢想，來自社會用之於社會，不但是自己覺得應該，而且有使命感。

華埠 華人 芝加哥

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