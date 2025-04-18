梅國璋醫師：教育是實現華人美國夢敲門磚 須全力支持

協和醫療中心健康基金會主席梅國璋醫師，捐款洛杉磯華埠服務中心。（記者楊青／攝影）

協和醫療中心健康基金會主席梅國璋醫師今年向洛杉磯華埠 服務中心青少年注資5萬元，使得該中心本年度的獎助學金受惠學子增加到20人。這位12歲來美的華裔婦產科醫師表示，學習是他實現美國夢的敲門磚，希望自己力所能及資助，幫助更多年輕學子心想事成。

向芝加哥華人 服務處捐助全新巴士、參與晨光助學基金會的捐助、捐助華埠服務中心，去年，協和醫院健康基金會贊助200萬美元給華埠服務中心，建設其位於阿罕布拉市的醫療中心大樓。

梅國璋表示，他和太太多年前就建立私人捐助基金會，幫助有需要的人群特別是華人。「我有今天也是因為能夠成功渡過一段艱難的時間，我覺得有對於華人來說，背井離鄉來到美國社會並能夠被大家接受，教育和學習是重要一步」，他回憶，自己12歲小學三年級時隨家人從廣州來到美國，在芝加哥完成小學、中學、高中、大學和醫學院學業，之後來南加州發展。當年初來乍到，連一個英文單詞不懂，來美繼續讀小學時已開始半工讀，周六和周天都到外公的洗衣店幫忙燙衣服，獲得一些零錢，中學開始每個暑假都打工，家中所有兄弟姊妹都一樣，到餐館做服務生，給客人端茶上菜、洗碗洗杯、收拾餐桌，直到大學。打工所得報酬，全部都錢交給父母，讓他們買房子買車子，支持孩子們完成學業。

梅國璋表示，現在很多人稱他為成功人士，實現了美國夢想，對他來說，夢想實現是因為努力學習，順利完成學業，最後獲得醫學博士學位。接受教育和學習是他一生中最難忘的時光。他表示，自己對清寒學子們的壓力和艱難感同身受，所以很早就和太太商量設立了基金會，幫助優秀學生和有心向學的清寒弟子，讓他們有更多機會學習，實現夢想，來自社會用之於社會，不但是自己覺得應該，而且有使命感。