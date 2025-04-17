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南加慈善高球賽5月5日舉行 嚴長壽將演講

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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廖彬淳（中）指出，本屆賽事邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽親臨演講，將公益理念向下扎根，讓參與者不只是打一場球，更是參與有意義的社會行動。（記者張庭瑜/攝影）
廖彬淳（中）指出，本屆賽事邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽親臨演講，將公益理念向下扎根，讓參與者不只是打一場球，更是參與有意義的社會行動。（記者張庭瑜/攝影）

第十屆「南加州華人慈善高爾夫球邀請賽」將於5月5日在Yorba Linda Country Club舉行。南加州台灣旅館業同業公會日前公布本屆賽事內容與亮點。今年延續去年作法，將從美國地區的公益慈善組織中選出五個，各捐贈1萬美元；若有餘款，將全數捐予「公益平台文化基金會國際分會」（ACFI）。本屆活動特別邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽親臨會場進行公益專題演講，分享他15年來的公益心路歷程。

活動召集人廖彬淳指出，報名費每人300美元，包含球費、午餐與晚宴。今年繼續開放18個發球台供企業設立攤位，提供企業與約140位球員互動交流，兼顧拓展商機與公益參與。慈善拍賣晚宴當日下午5時在同一場地舉行，拍品豐富，包括墨西哥Cabo San Lucas七晚豪華海景套房、台東四天三夜高級旅遊行程（含食宿與交通）、四人高爾夫球教學與實戰指導、中華航空洛杉磯至台北豪華經濟艙來回機票、江賢二授權畫作複製品及版畫等。

中華民國高爾夫球聯合會會長柯欣侑表示，她身兼南加州中美高爾夫球會會長多年，深感活動結合體育與公益、年年創新，盼「愛心不落人後」，號召更多球友共襄盛舉。

中華航空營業部經理李芬蘭指出，華航多年支持此活動，今年提供兩張機票作為慈善拍賣品，其中一張為洛杉磯或安大略飛往亞洲任一航點的豪華經濟艙來回票，另一張則為「一桿進洞」獎項所贈送的商務艙來回票。

除當日賽事外，嚴長壽亦將於4月30日下午7時在西來大學（University of the West），以及5月7日上午10時在Laguna Woods Club 7，舉辦兩場免費公益演講。每場限額300人，名額有限，有興趣民眾儘速報名。詳情請電626-873-1618（吳小姐），或至報名網址https://dub.sh/r6RW1NM

如欲捐款支持本次高爾夫球公益活動，可將支票寄至17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748，支票抬頭寫「Alliance Cultural Foundation International」，亦可前往網站https://dub.sh/ivK7mal線上捐款。詳情請聯繫活動召集人廖彬淳，電話626-712-9688。

汪蔚興（中）表示，活動結合體育與公益，年年創新，是凝聚社區情感、建立商務與慈善橋...
汪蔚興（中）表示，活動結合體育與公益，年年創新，是凝聚社區情感、建立商務與慈善橋梁的重要平台，歡迎更多民眾與企業共襄盛舉。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台灣旅館業同業公會宣布於5月5日舉辦高球賽。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台灣旅館業同業公會宣布於5月5日舉辦高球賽。（記者張庭瑜/攝影）
柯欣侑（左）指出，藉由這場賽事，不僅能以球會友，更能發揮公益能量，是極具意義的年...
柯欣侑（左）指出，藉由這場賽事，不僅能以球會友，更能發揮公益能量，是極具意義的年度盛事。（記者張庭瑜/攝影）

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