高中華裔女生舉辦畫展 為低收入家庭學生募款
慈善藝術展「Arts Beyond Borders」日前於南加州大學（USC）舉辦，展覽由兩名17歲高中生林鈺雯（Daisy Lin）和Maggie Chan發起，並由藝術策展人Haiwei Yeh策展。現場聚集來自藝術、教育與公益界嘉賓，一起見證跨越藝術與邊界的公益盛會。
主辦方吳曹婷表示，他們全人教育及新力教育非常榮幸作為活動主辦方，為活動策畫與組織提供指導。林鈺雯自小熱愛繪畫、藝術設計與馬術，創辦個人馬具品牌。希望畫展以藝術為橋梁，將創作與公益相融合，充分體現教育不僅是傳遞知識，更多是培養學生愛心與社會責任感的宗旨。他們也樂於為更多有理想有熱情的青少年提供資源及平台，托舉他們的夢想。
林鈺雯這次帶來的作品主題是「鳳凰，浴火重生」，她表示，鳳凰不僅是中華文化的傳統要素，且也代表著重生。她繪製這幅畫的目的是希望洛杉磯能從年初的野火中獲得重生，同時想借助畫作拍賣幫助更多需要幫助的同齡人和兒童。她平時還喜歡畫馬，未來想把自己的馬具品牌壯大，讓其更符合年輕人審美，畫展選擇在南加大舉辦是因為這裡是她夢想就讀的大學。
展覽不僅展示多名青年藝術家不同風格的原創作品，更成功籌得超過五位數的善款，這筆資金將用於支持數名美國低收入家庭學生，參加一次全額資助的肯亞志願旅行項目。負責拍賣的義工Vincent Hall是十年級的學生，他表示，這個世界上很多同齡人正面臨教育困境，他很願意出一份力幫助他們。
協辦方非營利組織Getaway Growth創始董事會成員Yuejia E.K. Ma表示，在這個誤解比共情傳播得更快的世界，迫切需要能夠跨越邊界的年輕人，不僅是地理上，更是情感上與思想層面。社會需要能夠跨文化溝通、在差異中傾聽、並以共同成長而非恐懼為基礎來構建未來的領導者。
上一則
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
下一則
FB留言