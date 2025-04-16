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疑吸毒 男子迪士尼裸奔

安那罕訊
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一名男子在加州迪士尼樂園內脫光衣服在眾人面前裸奔。（ABC7電視台畫面）
一名男子在加州迪士尼樂園內脫光衣服在眾人面前裸奔。（ABC7電視台畫面）

位於橙縣安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園近日驚傳裸男闖入事件。一名男子4月12日在園區內的新奧爾良廣場（New Orleans Square），不但擅闖建築物還脫光衣服裸奔，引發遊客譁然，最終遭警方逮捕。

根據ABC7電台的報導，有目擊者表示，該名男子當時爬上一棟建築物屋頂，全身赤裸地在高處走動，對下方民眾造成驚嚇。園方工作人員見狀，立刻試圖引導遊客避開現場，以維護安全秩序。裸體男子最後被安那罕警方以非法闖入、當眾裸露及疑似吸毒後失控等罪名逮捕。

安那罕警方表示，該名男子來自加拿大，身分尚未對外公布。目前沒有任何人員傷亡的報告。對於該事件，ABC7也聯繫迪士尼官方，但園方將回應責任轉交給負責執法的安那罕警方處理，未再進一步發表聲明。

這並非迪士尼首次發生類似事件。2023年，也曾有一名26歲男子在園區內的小小世界（It's a Small World）遊樂設施中脫光衣物並攀爬場景，造成園方一度暫停遊樂設施，由工作人員介入安撫現場情況。

截至目前，警方尚未公布更多細節，事件仍在調查中。

迪士尼 橙縣 加拿大

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