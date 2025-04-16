關稅戰效應 美華資廠家迎中越港訂單
關稅大戰正酣，美國部分華資廠成為代工香餑餑；來自中國、越南、香港等地的廠商紛紛主動找上門，希望美資生產企業幫忙代工，繞開高額關稅。
聖地牙哥知名越華電子生產企業東亞集團總裁余建強透露，美國新一輪關稅戰開打，每天形勢如雲霄飛車般難以意料。近日已有中國、越南、香港和馬來西亞多地廠商找上門，希望幫忙在美國代工生產，避免高關稅。
由余建強父親1988年創辦的東亞集團，主要生產醫療電子設備、電子交通及大型電腦設備。余建強介紹，他們的生產基地，主要在聖地牙哥縣的Vista市；中國加入世界貿易組織後，2000年在中國福建廈門設立大型工廠；上一輪美中貿易戰時，集團進一步開疆辟土，在越南平陽省設立大型生產線。
他表示，2018年將中國生產基地轉移到越南，主要原因是美國對中國商品關稅提高到25%；當時已覺得非常高，沒想到這次關稅大戰的數字更驚人。好在最新美國對越南商品關稅下調為10%，不過只為暫時；之後會怎樣，大家都說不準，因此抱持觀望態度。
余建強表示，近年越南的勞工成本，與中國大陸相比沒有多少優勢；而且電子行業主要原材料，依然需要從中國進口到越南。不過越南對中國電子原材料的進口課稅27%，左填右補之後，在哪設廠已沒有太大差別。因此美國對中國和越南的關稅差別，成為很多生產廠家決定去留的關鍵。
他表示，他的許多客戶目前都在觀望中，一方面是美國市場需要產品，另一方面是關稅暴增客戶是否願意承擔。不過近期余建強在越南和美國的工廠都成香餑餑，不斷有商家找上門，中國的工廠希望其越南工廠幫忙代工，更多的中國和東南亞工廠，更希望他在美國的工廠代工，直接美國製造、美國銷售，零關稅。
余建強表示，美國代工沒有問題，但原材料可能面臨挑戰，尤其是較低端的半成品原料，短時間內依然依賴進口。「美國資源很多，但幾十年來只生產高端半成品，中、下端的半成品和原材料市場幾乎空白，連生產設備都沒有」。比如有中國廠家希望他們在美國組裝的產品，半成品原料在美國買不到，還是要從中國、馬來西亞或印度進口。
余建強認為，大型企業回美，有能力解決原材料問題；但對很多中小企業來說，恐怕很難從投資基本的生產線開始。不過他認為，很多美國的廠家，對市場前景感到樂觀。
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