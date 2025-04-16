關稅戰效應 美華資廠家迎中越港訂單

聖地牙哥知名越華電子生產企業東亞集團總裁余建強對美國市場表示樂觀。（記者楊青╱攝影）

關稅 大戰正酣，美國部分華資廠成為代工香餑餑；來自中國、越南 、香港等地的廠商紛紛主動找上門，希望美資生產企業幫忙代工，繞開高額關稅。

聖地牙哥 知名越華電子生產企業東亞集團總裁余建強透露，美國新一輪關稅戰開打，每天形勢如雲霄飛車般難以意料。近日已有中國、越南、香港和馬來西亞多地廠商找上門，希望幫忙在美國代工生產，避免高關稅。

由余建強父親1988年創辦的東亞集團，主要生產醫療電子設備、電子交通及大型電腦設備。余建強介紹，他們的生產基地，主要在聖地牙哥縣的Vista市；中國加入世界貿易組織後，2000年在中國福建廈門設立大型工廠；上一輪美中貿易戰時，集團進一步開疆辟土，在越南平陽省設立大型生產線。

他表示，2018年將中國生產基地轉移到越南，主要原因是美國對中國商品關稅提高到25%；當時已覺得非常高，沒想到這次關稅大戰的數字更驚人。好在最新美國對越南商品關稅下調為10%，不過只為暫時；之後會怎樣，大家都說不準，因此抱持觀望態度。

余建強表示，近年越南的勞工成本，與中國大陸相比沒有多少優勢；而且電子行業主要原材料，依然需要從中國進口到越南。不過越南對中國電子原材料的進口課稅27%，左填右補之後，在哪設廠已沒有太大差別。因此美國對中國和越南的關稅差別，成為很多生產廠家決定去留的關鍵。

他表示，他的許多客戶目前都在觀望中，一方面是美國市場需要產品，另一方面是關稅暴增客戶是否願意承擔。不過近期余建強在越南和美國的工廠都成香餑餑，不斷有商家找上門，中國的工廠希望其越南工廠幫忙代工，更多的中國和東南亞工廠，更希望他在美國的工廠代工，直接美國製造、美國銷售，零關稅。

余建強表示，美國代工沒有問題，但原材料可能面臨挑戰，尤其是較低端的半成品原料，短時間內依然依賴進口。「美國資源很多，但幾十年來只生產高端半成品，中、下端的半成品和原材料市場幾乎空白，連生產設備都沒有」。比如有中國廠家希望他們在美國組裝的產品，半成品原料在美國買不到，還是要從中國、馬來西亞或印度進口。

余建強認為，大型企業回美，有能力解決原材料問題；但對很多中小企業來說，恐怕很難從投資基本的生產線開始。不過他認為，很多美國的廠家，對市場前景感到樂觀。