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聯邦眾議員Torres：關稅戰傷美經濟

記者啟鉻／東谷市報導
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在社區會議上，華人企業家苗廣耀（左）向聯邦眾議員托芮絲（右）提出問題。（記者啟鉻／攝影）
在社區會議上，華人企業家苗廣耀（左）向聯邦眾議員托芮絲（右）提出問題。（記者啟鉻／攝影）

加州第35選區聯邦眾議員托芮絲（Norma Torres）14日在東谷市舉辦社區會議，她希望讓華人群體知道，目前川普政府大幅削減聯邦經費傷害到普通民眾基本福利，與中國大打關稅戰最終受害者是美國經濟。

托芮絲表示，她向民眾宣講的內容包括川普再次入主白宮所實施的各項政策，其中削減聯邦經費、移民問題、槍枝管控、社會治安等，其中聯邦經費削減直接關係到國民的基本福利，而移民問題也涉及到千家萬戶，槍枝管控與社會治安息息相關。她還提到東谷近年開發多個建案，其中也有州府及聯邦撥款，而資金問題也直接關係到城市建設和經濟繁榮。

她表示，除了向民眾傳達聯邦政府最新政策外，她指出，希望與社區多多合作，如果有任何問題可以直接向國會議員反映，大家合作可以將事情做得更好；停止大幅削減經費，以及大打關稅戰最終傷害的是美國經濟而不是中國。

參與者中不僅有來自東谷社區居民，還有來自奇諾谷商會成員。華人企業家苗廣耀向托芮絲介紹了他經營的服裝企業，受到目前川普實施的對中國高關稅影響，遇到了不少困難。他說這樣的中國出口企業有很多，因為川普對中加高關稅，很多企業面臨違約、漲價，還有貨運遲滯情況。而川普實施的關稅政策，對美國的信譽也是極大損害，同時最終傷害了美國國內消費者。

東谷華協創辦人黃樹梧表示，他更關心協會成員能有一個活動場所，議題討論能夠持續開展。他認為，東谷市由於建市較晚，目前尚沒有一個市府設立的社區活動中心，希望能盡快建立滿足居民需要。此外，還有華人居民提出持續通脹物價上漲，各類課後學習班的費用也調漲，直接影響了居民財務支出。

川普 關稅 華人

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