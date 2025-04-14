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大批鯨魚近海異常死亡 專家憂心

洛杉磯訊
4月11日一頭灰鯨在杭廷頓灘外海死亡後，被海水衝上沙灘。（KTLA）
4月11日一頭灰鯨在杭廷頓灘外海死亡後，被海水衝上沙灘。（KTLA）

多頭鯨魚最近幾周在洛杉磯和舊金山近海擱淺死亡同時，墨西哥境內從年初至4月12日已發現至少80頭鯨魚死亡。專家表示，東北太平洋的大量灰鯨，曾在2018年至2023年間的遷徙中出現死亡或「異常死亡事件」，2025年再次出現類似的令人擔憂情況。

最近有三頭灰鯨在向北遷徙過程中在舊金山灣死亡；另外至少三頭灰鯨和小鬚鯨，今年2月至4月12日期間在洛杉磯近海死亡。最近一次發生在南加地區的鯨魚擱淺死亡事件，是4月11日一頭灰鯨在杭廷頓灘外海死亡後，被海水衝上沙灘。

海洋生物學家Alisa Schulman-Janiger表示，2025年還未過半，和加州相連的墨西哥近海擱淺死亡鯨魚數量，已超過2024年一整年。這種死亡規模和速度，令人擔憂。

灰鯨是所有哺乳動物中，每年遷徙距離最長的之一。東北太平洋灰鯨在北極的夏季建立覓食地，在墨西哥較溫暖的水域繁殖、生育和哺乳，之間往返約1萬2000英里。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）稱，這些哺乳動物從11月到2月中旬，沿著西海岸向南遷徙，然後5月開始向北遷徙。

儘管墨西哥灰鯨研究中心尚未發布2025年報告，但有科學家表示，今年記錄的母鯨和幼鯨數量達到最低值。根據該組織2024年報告，2024年整個冬季， San Ignacio Lagoon鯨魚繁殖區懷孕鯨魚的數量一直很低，從1月到3月中旬後，只有22對母子，這是自有紀錄以來最少的數字。

加州追蹤灰鯨遷徙的研究人員也發現，灰鯨數量創下歷史新低。美國鯨豚保育協會（Whale and Dolphin Conservation）灰鯨普查和行為計畫洛杉磯分會主任Schulman-Janiger表示，與往年相比，今年數字極低。

截至4月6日，Schulman-Janiger得到的數字，是有121頭向南游的灰鯨，沒有幼崽；364頭向北游的灰鯨，其中包括兩隻幼崽。去年同期的數字，是224頭南行鯨魚，其中包括22頭幼鯨；531頭北行鯨魚，其中包括16頭幼鯨。她表示，今年至今沒有看到一頭南下小鯨，這是41個季節以來，從未發生過的情況。

科學家認為，生活海域食物供給的不足，是鯨魚近年大量死亡和生育下降的主要原因。太平洋東北部海域2016年的鯨魚峰值為2萬7000頭左右，2023年僅為1萬4500頭。其間690頭灰鯨在2018年12月17日至2020年12月31日之間擱淺死亡；其中美國347頭，墨西哥316頭，加拿大27頭。

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