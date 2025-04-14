精子賽跑 關注男性生育率下降

精子競賽替世上首屆精子賽跑比賽建造的微型賽道效果圖。（精子競賽官網）

KTLA 5電視台報導，一家名為精子競賽（Sperm Racing）的創投公司近期宣布，將在洛杉磯推出全球首創現場實況「精子賽跑」（sperm race）。根據商業房地產 媒體Trae報導，該公司近期募集100萬美元，用於舉辦這場世界首創「競跑」活動。提出這個創意的是周艾瑞克（Eric Zhu，譯音）、史莫（Nick Small，最年輕加密貨幣售罄創始人）、范沙恩（Shane Fan，譯音）和尼克尼肯（Garret Niconienko，前MrBeast團隊）四位創辦人。

精子競賽網站上的「宣言」指出，這項構想的靈感來自全球男性生育率下降。「男性生育率能力正在下降，且降幅驚人，這一現象悄然發生且將持續蔓延，卻鮮有人討論。」為提高人們對此有更多認識，他們決定將健康轉化為一種運動。「若你可以花數小時訓練運動技巧，挑戰身體極限，那為何不能用同樣的方式訓練健康呢？為什麼不能測量、改善甚至做為競賽選項？」

至於要怎麼讓「精子賽跑」？根據創辦人，首先要建造一個微型賽道（microscopic racetrack），用於兩個精子樣本比賽。賽道模擬生殖系統，設置包括化學信號、流體動力學即同步起跑機制。「參賽」精子的每一個動作，都會被高解析度攝影機追蹤且同步直播，甚至還有統計數據、排行榜，也有重播。與其他賽跑比賽一樣，第一個衝過終點的精子取得勝利。

精子競賽表示，「我們希望把它變成一場盛會，包括記者會，有主場評論的現場直播比賽。當然還有投注。」精子競賽創辦人正創建一個市場，讓粉絲挑選自己喜愛的參賽者且下注。該網站寫到，「無論是運動員還是名人，想像一下在你見過最奇怪、最有趣的活動中支持你的偶像。」

儘管創辦人坦言這個大膽構想「有些搞笑」，但該網站稱「這是將健康變成一場比賽，為了讓更多人關注男性生育能力」，「我們正探討一個沒人願意觸及的領域，使其變得有趣且可量化，因健康是一場比賽，每人應該都有機會站在起跑線上。」活動將於本月25日舉行，類似於南加大 （USC）與洛杉磯加大 （UCLA）對決的競賽。門票將於14日起販售，詳情可見https://www.spermracing.com/。