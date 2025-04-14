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川普對中貿易戰 港口員工憂失業

編譯陳盈霖╱綜合報導
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川普與中國關稅戰持續，恐影響洛杉磯與長堤港工作人員就業機會。（FOX 11電視台畫面）
川普與中國關稅戰持續，恐影響洛杉磯與長堤港工作人員就業機會。（FOX 11電視台畫面）

洛杉磯FOX 11電視台報導，總統川普（Donald Trump）與中國持續的貿易戰，替洛杉磯港和長堤港（Ports of Long Beach）帶來不確定性，他們預估貨運量恐下降一至兩成，也擔心此情況恐導致港口員工失業。不少人同時憂慮，中國可能會轉向其他國家，特別是拉丁美洲採購先前從美國採購的產品。

川普的關稅戰演變至今，對大多數人來說，這種宛如雲霄飛車，擔心經濟的心裡情緒已緩和，但對在港口工作的人來說，則是「愈來愈憂慮」。位於聖彼渚（San Pedro）的洛杉磯港業務，有超過一半直接來自中國，如今川普對中國並未暫停關稅，與中國的貿易戰將持續打下去，最終威脅他們的就業機會。港口已預估，今年來自中國的貨物將減少10%。而長堤港業務約有64%來自中國，他們也預估今年貨運量將減少20%。

隨著川普對中國實施125%關稅，中國也提高進口美國商品的關稅。對加州所有向中國銷售商品的業者來說也存在憂慮。這些企業利潤空間不足以吸收關稅帶來的影響。另一方面他們也擔心，中國為避免支付美國進口商品的關稅，可能直接轉向其他國家購買。

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