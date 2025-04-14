洛社區爆大規模持刀殺人 多人傷

洛杉磯12日發生大規模持刀傷人事件，造成5人受傷。（取自KTLA5電視台畫面）

當局證實，洛杉磯 地區12日發生大規模持刀傷人事件，已至少造成5人受傷，其中3人情況危急，所有傷者都已被送往醫院治療。

根據KTLA 5電視台等多家媒體報導，洛杉磯市警局稱，12日下午4時15分接到報警電話，稱洛杉磯瑞西達（Reseda）社區發生持刀傷人事件。警察、消防局急救人員趕到Darby Avenue 600號街區的案發現場，發現五名受害者已受刀傷。

警方稱，其中3名受害者情況危急，另外兩名患者相對穩定，五名受害者全被送往醫院搶救治療。目前，警方公布的細節有限，並未透露這起大規模持刀傷人事件因何而起。

KTLA 5電視台報導指出，截至12日晚9時，尚不清楚是否有嫌疑人被捕。但另有報導指出，案發現場一名30多歲的男子被戴上手銬，已被逮捕，此人涉嫌這起持刀傷害多人的案件，他也被送往附近醫院治療，目前情況穩定。但洛市警局發言人沒有公布此人身分，也不清楚這次襲擊的動機。

此外，報導還提及傷者中包括男、女被害者，他們頸部遭受刺傷。其中兩名男子分別是25歲、50多歲，另有一名53歲的女子。