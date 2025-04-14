巴沙迪那全美唯一氣壓泡泡屋 開價185萬

全美唯一泡泡屋住宅上市。（Architectureforsale.com截圖）

南加州 巴沙迪那市一棟風格獨特的圓頂泡泡屋造型住宅，日前以185萬美元上市出售。根據房地產資料，這棟房屋是全美現存唯一一座同類型建築。該住宅由美國著名建築師奈夫（Wallace Neff）於1946年為其弟所建。

這棟住宅名為「奈夫之家」（Andrew Neff House），室內面積約1350平方英尺，擁有兩間臥室、兩間浴室，以及開放式的起居空間。住宅還擁有兩個戶外露台，以及可遠眺聖蓋博山脈景觀，為這處房產增添更多魅力。

泡泡屋內廳。（Architectureforsale.com截圖）

住宅內的一大特色，是擁有一座位於地下15英尺的防空洞，採用「氣壓泡泡屋」（Airform Bubble House）技術，即以氣球模具為基礎，噴灑強化混凝土建成，待混凝土硬化後才放氣，使其成為穩固的建築結構。這是建築師奈夫在二戰後期創造的新式建築技術與建築形式，被稱為「泡泡屋」。

該防空洞建於「臥倒並掩護」（duck-and-cover）年代，當時核戰威脅仍十分嚴峻。防空洞內最多可容納五人。「臥倒並掩護」年代是指冷戰時期，尤其是在1940年代末到1960年代初，美國社會應對核戰爭威脅的高度警惕時期。房地產介紹中表示，「如今，這個空間有潛力打造成世界級的酒窖。」

泡泡屋廚房。（Architectureforsale.com截圖）

地產資料顯示，已故的視覺與聲音藝術家羅登（Steve Roden）與妻子Sari Takahashi在1998年5月，以26萬2500美元購入這塊近四分之一英畝的土地。他們當時聘請洛杉磯 建築師梅茲巴赫（William Merzbach），將原有車庫擴建為一間1000平方英尺的工作室，並將其命名為「in between noise」，內設辦公室、浴室和洗衣區域。

泡泡屋其中一間臥室。（Architectureforsale.com截圖）

奈夫於1982年逝世，享壽87歲，是南加州早期建築風格的先驅之一。年輕時曾赴歐洲學習建築與藝術，受到義大利 與西班牙的古典建築影響。回美後，他選擇以洛杉磯為事業基地，並迅速嶄露頭角。在他超過半個世紀的建築生涯中，為無數富豪與名流設計具有復古風格的住宅，其中包括將Mary Pickford與Douglas Fairbanks的皮克菲爾莊園（Pickfair）改建為仿都鐸風格（mock Tudor style）宅邸。

奈夫是加州地中海復興風格（California Mediterranean Revival）代表人物，其設計融合西班牙殖民風格（Spanish Colonial）、義大利文藝復興風格、摩爾士風格（Moorish）、加州本土建材與氣候特色。這種風格也常被稱為加州浪漫建築（California Romantic Architecture），成為20世紀初洛杉磯上流社會住宅典範。後來，奈夫更創新發明「氣壓泡泡屋造型建築技術」，並推廣為1940、50年代住房危機的解決方案。

房產介紹寫道，「雖然這棟建築在保守的巴沙迪那曾一度引發極大爭議，但它經得起時間考驗，至今仍提供溫馨、舒適且現代感十足的居住環境。」