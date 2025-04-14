我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

中文學術比賽500學生參與 上千人齊聚氣氛熱烈

記者邵敏／洛杉磯報導
南加州中文學校聯合會團隊經驗豐富，力求賽事公正、公平、公開。（記者邵敏／攝影）
南加州中文學校聯合會團隊經驗豐富，力求賽事公正、公平、公開。（記者邵敏／攝影）

加州中文學校聯合會（SCCCS）第49屆春季中文學術比賽，13日在洛杉磯縣亞凱迪亞高中（Arcadia High School）盛大舉行，500多名學生參與本屆賽事，上千人齊聚現場，氣氛熱烈非凡。

（視頻來源：記者邵敏）

比賽上午9時開始，項目包括涵蓋詩詞朗誦、講故事、演講等；而高年級的簡報演講比賽12日以線上方式順利開展。參賽學生年齡跨度從5歲到高中生，預計約30%的學生將獲獎。值得一提的是，比賽還設有「台灣華語文學習中心」（TCML）成年人說笑話比賽，參賽者通過錄制影片上傳的方式參與。

此項賽事幾十年來深受當地華人家庭歡迎，已經成為南加州地區中文教育的一項重要活動。今年賽事共有34所學校參與，報名總人數達546人。除中文學校外，公立小學沉浸班級作為聯合會會員學校，也積極參與。

華裔母親徐上媖帶女兒參加比賽，她回憶起20多年前也曾以學生身分參加這項賽事，如今角色轉換，她將比賽經驗傳授給女兒。「這不僅是一場賽事，更是文化傳承」。何女士帶著8歲女兒參賽，孩子為此次比賽已準備兩、三個月，「女兒從小學習中文，至今已有三、四年，掌握中文對華裔孩子至關重要。」

聖蓋博市議員吳程遠13日也帶女兒參加演講比賽，他指出，學好中文對孩子未來成長助力極大。吳程遠分享孩子學習中文的經驗，包括先學注音符號、以繁體字學習為主等，華裔家庭要以講中文為主，避免孩子因學校環境降低對母語的認同感。

南加州中文學校聯合會會長車慶餘表示，學術比賽不僅能評估學生學習成果，更是鍛煉孩子競爭力的有效平台；籌備團隊經驗豐富，賽事瑣碎複雜但力求公正、公平、公開，也正因如此，比賽贏得眾多家長信賴。賽事學術委員會主委李梅如指出，春季中文學術比賽接軌AP中文考試，訓練學生演講技巧及口語能力；同時通過比賽，還可以讓學生總結中文學習經驗，更加自信大膽表達自己。

洛僑中心主任鐘佩珍也在賽事現場，她對籌備團隊表示感謝，稱讚賽事執行嚴格，公開透明，並認為比賽能帶動中文學校教學，口語表達是華語文非常重要部分。鐘佩珍建議可增加親子賽事，提高孩子積極性，從小培養對華語文的興趣。

500多名學生參與本屆賽事，上千人齊聚現場。（記者邵敏／攝影）
500多名學生參與本屆賽事，上千人齊聚現場。（記者邵敏／攝影）
賽事項目包括口說華語，涵蓋詩詞朗誦、講故事、演講等。（記者邵敏／攝影）
賽事項目包括口說華語，涵蓋詩詞朗誦、講故事、演講等。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博市議員吳程遠13日帶著女兒參加演講比賽。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博市議員吳程遠13日帶著女兒參加演講比賽。（記者邵敏／攝影）
南加第49屆春季中文學術比賽，13日舉行。（記者邵敏／攝影）
南加第49屆春季中文學術比賽，13日舉行。（記者邵敏／攝影）

加州 南加 華裔

上一則

洛社區爆大規模持刀殺人 多人傷

下一則

大批鯨魚近海異常死亡 專家憂心

延伸閱讀

500學生齊聚 南加州第49屆春季中文學術比賽盛大舉行

500學生齊聚 南加州第49屆春季中文學術比賽盛大舉行
美中加華人少年聖蓋博文化交流 吳程遠勉華人勇敢發聲

美中加華人少年聖蓋博文化交流 吳程遠勉華人勇敢發聲
美中加華人少年探訪聖蓋博 文化交流對話

美中加華人少年探訪聖蓋博 文化交流對話
2華裔宣誓就任喜瑞都市議員 改寫華人參政史

2華裔宣誓就任喜瑞都市議員 改寫華人參政史
喜瑞都史上首次 兩華裔市議員正式宣誓就職

喜瑞都史上首次 兩華裔市議員正式宣誓就職
聖蓋博市 去年財政、交通表現佳

聖蓋博市 去年財政、交通表現佳

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
房客驅逐後，檢視屋況，發現牆面經多處塗鴉塗抹，重整成本由屋主全數負擔。（圖／黃夙君提供）

職業租霸遊走法律邊緣行騙 屋主訴諸法律驅逐

2025-04-07 02:20
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

2025-04-08 14:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅