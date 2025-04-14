台美公民聯盟慶40周年 深耕社群展現傳承力量

趙美心（右）將「TACL社區貢獻獎」頒贈予蔡和杰，讚譽他是台美社區跨世代連結的典範。（記者張庭瑜／攝影）

台美公民聯盟（TACL）日前在長堤市的皇后瑪麗號（Queen Mary）舉行創會40周年慶祝晚宴，以「回顧歷程、肯定貢獻、世代傳承」為主題，展現TACL深耕社群40年成果。晚宴中也頒發「TACL社區貢獻獎」，表彰蔡和杰（Ho Chie Tsai）醫師多年來致力社區服務，展現台美人代代傳承的力量與影響力。

與會者合照。（記者張庭瑜／攝影）

TACL會長韓迺珣（Peter Han）指出，自1985年於洛杉磯 創立以來，TACL已拓展至全美10個城市，始終秉持「領導力、認同、網絡、公民責任」（LINC）四大核心價值，為台裔美人建立跨世代連結與歸屬感。

楊懿珊表示，台美公民聯盟多年來為台美青年打造文化認同與公共參與的平台，是台灣對外軟實力的重要延伸。（記者張庭瑜／攝影）

當晚另一亮點為「TACL社區貢獻獎」，由趙美心 頒發給長期推動社區服務的蔡和杰醫師，肯定其創辦TaiwaneseAmerican.org、指導青年營、倡議「Write In Taiwanese」填寫人口普查等貢獻。趙美心表示，蔡和杰是跨世代連結的楷模，長年為台美社區播種影響力。

韓迺珣（Peter Han）指出，TACL 40年來陪伴社區成長，成為串聯台美人彼此、強化對台灣認同的重要平台。（記者張庭瑜／攝影）

蔡和杰受獎時回顧與TACL淵源，提到其母親曾任TACL洛杉磯分會首任執行長，蔡和杰亦參與中西部青年營隊並協助推動台美人政治參與。他說，此項榮耀屬於整個社群，特別獻給母親與已故的TACL青年導師。

紀欽耀表示，台美公民聯盟長年深耕社區，積極推動青年培育與文化教育，對南加州僑界貢獻卓著。（記者張庭瑜／攝影）

包括中華民國 駐美副代表楊懿珊、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍等，均到場讚揚TACL在青年培育、文化教育與公共參與等方面的卓越表現。

楊懿珊指出，TACL多年來為第二代至第四代台美青年提供了解文化與參與社會的平台，對其身分認同與公共參與具重要意義。她指出，僑委會目前將工作重點，從傳統僑社延伸至在美出生的新世代，透過獎學金與文化交流計畫，協助青年返台認識文化根源。

她進一步指出，第二、三代台美人雖對台灣懷有好奇心，卻普遍對歷史與文化理解有限，因此中華民國政府推動文化大使、華語文獎學金等計畫，鼓勵青年親自踏上台灣土地，建立文化連結。她強調，這些熟悉美國社會體制的青年，正是台灣在國際上拓展能見度的重要民間力量。

在面對中國日益加劇的地緣政治壓力下，楊懿珊以「勇敢者之島」形容台灣，呼籲全球共享自由與和平價值的夥伴共同面對挑戰。她強調，「僑界是外交的延伸，而TACL正是台灣軟實力的具體展現。」

活動除正式典禮外，亦安排音樂演出、回顧影片及抽獎等節目。主辦單位表示，未來將持續以青年為核心，讓TACL在下個40年持續發光發熱，寫下更多台美人的集體記憶。